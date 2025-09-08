San Marino. Arrestato italiano residente a Fiorentino per resistenza a pubblico ufficiale

Un cittadino italiano residente nel Castello di Fiorentino, di cui non si conoscono le generalità, è stato arrestato nella giornata di ieri dalla Gendarmeria sammarinese con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe reagito in maniera violenta e sopra le righe al momento della notifica di un decreto emesso dal Tribunale. Alla richiesta di firma del documento, infatti, il residente si sarebbe rifiutato, dando in escandescenze e opponendo un comportamento ostile nei confronti degli agenti incaricati della consegna.

La situazione è rapidamente degenerata, costringendo le forze dell’ordine a procedere con l’arresto. L’uomo è stato quindi accompagnato presso il carcere dei Cappuccini dove è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul contenuto del decreto né sulle condizioni del fermato, ma si attendono aggiornamenti ufficiali da parte delle autorità nelle prossime ore.