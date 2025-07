San Marino. Arrestato cittadino sammarinese nel pomeriggio di ieri dalla Gendarmeria. Dovrà scontare un anno di reclusione per cumulo di pene

Nel pomeriggio di ieri, gendarmi del Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino sammarinese, destinatario di una condanna definitiva per cumulo di pene.

L’uomo, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di riservatezza, è stato arrestato e tradotto presso il Carcere dei Cappuccini, dove dovrà scontare una pena complessiva di circa un anno di reclusione.

Secondo quanto si apprende da fonti ufficiali, il provvedimento è stato eseguito in piena conformità con quanto disposto dalle autorità giudiziarie sammarinesi, a seguito dell’accertamento della definitività di più condanne per reati precedenti, confluite in un’unica pena esecutiva.

Il cumulo giuridico, come previsto dal Codice Penale della Repubblica di San Marino, consente infatti di unificare più condanne separate in un unico provvedimento di esecuzione, quando le stesse non siano ancora state scontate o risultino solo parzialmente eseguite.

L’operazione di arresto si è svolta senza particolari criticità, a testimonianza della continua e silenziosa attività delle forze dell’ordine nel garantire l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari e nel preservare il rispetto della legalità sul territorio della Repubblica.

Non sono stati diffusi ulteriori dettagli in merito ai reati che hanno determinato la condanna complessiva, ma da ambienti giudiziari si apprende che si tratterebbe di violazioni penali di bassa-media entità accumulate nel corso degli anni e divenute definitive in tempi recenti.

L’uomo resterà dunque detenuto presso la struttura penitenziaria dei Cappuccini fino all’espiazione della pena, salvo eventuali benefici di legge che potranno essere valutati dalle autorità competenti.