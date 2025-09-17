San Marino. Arbitri: Delvecchio designato per EBSL Superfinals  e World Winners Cup di beach soccer

Straordinari in campo per l’arbitro internazionale di beach soccer Raffaele Delvecchio: il fischietto in quota ASA (Associazione Sammarinese Arbitri) ha fatto parte degli ufficiali di gara coinvolti nell’ultimo atto dell’Euro Beach Soccer League 2025, conclusosi con il quarto titolo continentale conquistato dall’Italia. Gli Azzurri hanno trionfato in finale con il punteggio di 8-5 ai danni della Spagna: le Furie Rosse erano state arbitrate da Delvecchio nella fase a gironi (7-5 contro la Danimarca). Quello che a tutti gli effetti è l’equivalente degli Europei nel beach soccer si è disputato a Viareggio dal 9 al 14 settembre scorsi. L’internazionale di San Marino è stato in campo anche per le fasi finali del torneo femminile che ha incoronato il Portogallo, vincente nel derby iberico con la Spagna (arbitrata sabato scorso in semifinale da Delvecchio, nel successo per 2-0 sulla Polonia). Domenica, invece, è stata la volta della finale della Division B tra Romania e Lituania: coinvolto come arbitro 2 in coppia con Annett Unterbeck, l’ufficiale di San Marino ha diretto un incontro palpitante, risoltosi a favore dei Baltici col punteggio di 4-3.

Dalla Toscana, Delvecchio è volato immediatamente in Sicilia. Al Lido Blu di Catania, infatti, è in corso la World Winners Cup (16-21 settembre). Alle falde dell’Etna non si stanno sfidando selezioni nazionali, bensì club: 24 maschili e 12 femminili, a caccia di uno dei titoli più ambiti nel panorama del beach soccer mondiale. Nella giornata inaugurale del torneo, Delvecchio ha diretto Portsmouth-Falfala KQ (0-9) e Sportivo Luqueño-Vybor (3-1).

FFSGC | Ufficio Stampa