San Marino. Anoressia e bulimia, due facce della stessa medaglia “focus” del Kiwanis Club della Repubblica di San Marino. Sabato 13 settembre presso la Sala Montelupo di Domagnano

Il convegno “Anoressia e Bulimia” dai disturbi alimentari alla clinica, che si terrà sabato 13 settembre presso la Sala Montelupo di Domagnano sarà un momento di approfondimento e confronto con medici, esperti e istituzioni per affrontare insieme un tema di grande attualità.

Una giornata di sensibilizzazione, riflessione e impegno comune sull’alterata percezione del proprio peso corporeo e dell’immagine di sé.

Patrocinata da

Segreteria di Stato per l’Istruzione, la Cultura, l’Università, la Ricerca scientifica e le Politiche giovanili e

Segreteria di Stato per la Sanità e la sicurezza sociale, gli affari sociali e le pari opportunità.

I relatori proporranno una visione sull’argomento da varie angolature: le cause e gli effetti a livello sociale e mediatico, le implicazioni nell’attività sportiva, l’aspetto psicologico, l’aspetto medico ed infine, quello legale.

Sarà un’imperdibile occasione per discuterne, per portare alla luce degli aspetti che potranno essere uno spunto di riflessione per famiglie, associazioni sportive e scuole.

Il Kiwanis Club San Marino, sente il dovere di sensibilizzare la popolazione su queste problematiche spesso taciute poiché sottovalutate o perché causa di vergogna per gli stessi adolescenti.

Il ruolo del Kiwanis attraverso i suoi tanti “Service” è proprio quello di sostenere i giovani e le loro famiglie, dare loro voce, proteggere le loro aspettative affinché il futuro sia un sogno che si avvera e non un incubo dal quale non si riesca a svegliarsi.

Kiwanis Club San Marino