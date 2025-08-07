San Marino, annunciati i vincitori dei Premi Fair Play 2025: ecco tutti i premiati della Giornata Mondiale del Gioco Leale

In occasione della Giornata Mondiale del Fair Play, il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) ha annunciato i vincitori della ottava edizione dei Premi Fair Play 2025, riconoscimenti assegnati a sportivi, squadre, scuole e associazioni che si sono distinti per comportamenti etici, rispetto delle regole e promozione dei valori positivi dello sport.
La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 8 settembre 2025 alle ore 21 presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, Repubblica di San Marino.
I premiati nelle diverse categorie
Premio Fair Play al Gesto
-
Alessandro Andreozzi (Motociclismo)
-
Filippo Rovelli (Motociclismo)
-
Carlo Della Gatta (Calcio Giovanile, Riccione Calcio 1926)
-
Fabio Donati (Attività Subacquee)
-
Leonardo Ingrassia (Calcio Giovanile, Cailungo)
-
Bruno Pelliccioni (Rally Terra Storico)
-
Arianna Emma (Scherma)
-
ASD Atletico Castellazzo (Calcio Allieve Femminile)
-
Lorenzo Tura (Canicross)
-
Gloria Castronovo (Judo)
Premio Fair Play alla Carriera
-
Pier Celestino Amici (Fondatore Pallavolo)
-
Eraldo Maccapani (Atletica)
Premio Fair Play alla Promozione
-
Scuola Media Statale Serravalle, Classe 3° B
-
Scuola Elementare L’Olmo Montegiardino
Diploma di Merito Fair Play
-
Marino Gasperoni (Ciclismo)
-
Erminia Pula (Ciclismo)
-
Giada Paoletti (Bocce)
-
Valentino Santolini (Bocce)
-
Associazione Wushu San Marino (Tai Ji – Health Qi Gong – Kung Fu)
-
Simone Saraceni (Acqua Walking)
-
Melissa Mancini (Nuoto Special Olympics)
-
Matilde Terenzi (Roller)
-
Stella Paoletti (Bocce)
-
Jacopo Frisoni (Bocce)
-
Arjola Dedaj (Atleta Paralimpica, Atletica)
-
Daniele Mazza (Atleta Paralimpico, Attività Subacquee)
-
Emanuel Santolini (Attività Subacquee)
-
Alessandro Giovagnoli (Taekwondo)
-
Anna Maria Mencoboni (Atleta Paralimpica, Atletica)
-
Stefano Gianessi (Sci Alpino, Special Olympics)
Diploma Menzione d’Onore Fair Play
-
Michaela Romana Righi (Roller)
-
Massimiliano Dolcini (Roller)
-
ASD Golfobasket Alcamo (Team Under 14)
-
Salvatore Porcelli (Blue Devils Napoli Calcio)
Premio Donna Fair Play – Soroptimist Single Club San Marino
Premio Giovani Fair Play – San Marino RTV e L’Informazione di San Marino
Premio Fair Play Stampa Sportiva – Associazione Sammarinese Stampa Sportiva
-
Piero Arcide (Racconto di Emozioni)
Premio Pierre de Coubertin Etica e Sport – Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin
-
Greta Sarti
-
Mattia Capicchioni
Giuria Internazionale EFPM Fair Play Awards 2025
-
Diploma EFPM di Riconoscimento: Salvatore Porcelli
-
Diploma EFPM Fair Play Flame: Carlo Della Gatta e ASD Golfo Basket Alcamo U14 Team
I Premi Fair Play rappresentano una celebrazione concreta dei valori educativi dello sport, promuovendo lealtà, correttezza, rispetto reciproco e rifiuto della violenza, come sottolineato dagli organizzatori del CNSFP. Un evento che, ancora una volta, testimonia come il “giocare pulito” sia la vittoria più importante nello sport.