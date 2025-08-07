San Marino, annunciati i vincitori dei Premi Fair Play 2025: ecco tutti i premiati della Giornata Mondiale del Gioco Leale

In occasione della Giornata Mondiale del Fair Play, il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) ha annunciato i vincitori della ottava edizione dei Premi Fair Play 2025, riconoscimenti assegnati a sportivi, squadre, scuole e associazioni che si sono distinti per comportamenti etici, rispetto delle regole e promozione dei valori positivi dello sport.

La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 8 settembre 2025 alle ore 21 presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, Repubblica di San Marino.

I premiati nelle diverse categorie

Premio Fair Play al Gesto

Alessandro Andreozzi (Motociclismo)

Filippo Rovelli (Motociclismo)

Carlo Della Gatta (Calcio Giovanile, Riccione Calcio 1926)

Fabio Donati (Attività Subacquee)

Leonardo Ingrassia (Calcio Giovanile, Cailungo)

Bruno Pelliccioni (Rally Terra Storico)

Arianna Emma (Scherma)

ASD Atletico Castellazzo (Calcio Allieve Femminile)

Lorenzo Tura (Canicross)

Gloria Castronovo (Judo)

Premio Fair Play alla Carriera

Pier Celestino Amici (Fondatore Pallavolo)

Eraldo Maccapani (Atletica)

Premio Fair Play alla Promozione

Scuola Media Statale Serravalle, Classe 3° B

Scuola Elementare L’Olmo Montegiardino

Diploma di Merito Fair Play

Marino Gasperoni (Ciclismo)

Erminia Pula (Ciclismo)

Giada Paoletti (Bocce)

Valentino Santolini (Bocce)

Associazione Wushu San Marino (Tai Ji – Health Qi Gong – Kung Fu)

Simone Saraceni (Acqua Walking)

Melissa Mancini (Nuoto Special Olympics)

Matilde Terenzi (Roller)

Stella Paoletti (Bocce)

Jacopo Frisoni (Bocce)

Arjola Dedaj (Atleta Paralimpica, Atletica)

Daniele Mazza (Atleta Paralimpico, Attività Subacquee)

Emanuel Santolini (Attività Subacquee)

Alessandro Giovagnoli (Taekwondo)

Anna Maria Mencoboni (Atleta Paralimpica, Atletica)

Stefano Gianessi (Sci Alpino, Special Olympics)

Diploma Menzione d’Onore Fair Play

Michaela Romana Righi (Roller)

Massimiliano Dolcini (Roller)

ASD Golfobasket Alcamo (Team Under 14)

Salvatore Porcelli (Blue Devils Napoli Calcio)

Premio Donna Fair Play – Soroptimist Single Club San Marino

Erminia Pula (Ciclismo)

Giada Paoletti (Bocce)

Michaela Romana Righi (Roller)

Melissa Mancini (Nuoto Special Olympics)

Matilde Terenzi (Roller)

Arjola Dedaj (Atleta Paralimpica, Atletica)

Arianna Emma (Scherma)

Anna Maria Mencoboni (Atleta Paralimpica, Atletica)

Gloria Castronovo (Judo)

Premio Giovani Fair Play – San Marino RTV e L’Informazione di San Marino

Carlo Della Gatta (Calcio Giovanile)

Giada Paoletti (Bocce)

Valentino Santolini (Bocce)

Leonardo Ingrassia (Calcio Giovanile, Cailungo)

Matilde Terenzi (Roller)

Alessandro Giovagnoli (Taekwondo)

Gloria Castronovo (Judo)

Arianna Emma (Scherma)

Premio Fair Play Stampa Sportiva – Associazione Sammarinese Stampa Sportiva

Piero Arcide (Racconto di Emozioni)

Premio Pierre de Coubertin Etica e Sport – Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin

Greta Sarti

Mattia Capicchioni

Giuria Internazionale EFPM Fair Play Awards 2025

Diploma EFPM di Riconoscimento : Salvatore Porcelli

Diploma EFPM Fair Play Flame: Carlo Della Gatta e ASD Golfo Basket Alcamo U14 Team

I Premi Fair Play rappresentano una celebrazione concreta dei valori educativi dello sport, promuovendo lealtà, correttezza, rispetto reciproco e rifiuto della violenza, come sottolineato dagli organizzatori del CNSFP. Un evento che, ancora una volta, testimonia come il “giocare pulito” sia la vittoria più importante nello sport.