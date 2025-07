San Marino. ANIS esprime compiacimento per il recepimento e attuazione del Regolamento (Ue) 2023/1115 (EUDR) 

ANIS tiene a ringraziare sentitamente tutte le Segreterie di Stato coinvolte, inclusi i

relativi staff che hanno lavorato alla stesura del testo, per aver colto le nostre

sollecitazioni così come il Consiglio Grande e Generale per aver approvato

all’unanimità, con procedura d’urgenza, il recepimento del regolamento EUDR il cui

obiettivo è quello di contrastare la deforestazione e il degrado forestale globale e si

applica a una vasta gamma di prodotti, tra cui legno, carta, gomma, carne bovina,

cacao, caffè, soia, olio di palma. Il recepimento di tale regolamento con il quale la

nostra normativa viene armonizzata con quella dell’Unione Europea è la

precondizione per poter instaurare un dialogo con la Commissione Europea e

provare ad ottenere che San Marino, nelle more della sottoscrizione ed entrata in

vigore dell’Accordo di Associazione, possa essere assimilato ad un Paese membro

non venendo considerato quale paese extra Ue.

Poter essere equiparati alle imprese dei Paesi membri è indispensabile per evitare

che i nostri clienti vengano considerati “primi importatori” con le conseguenze in

termini di adempimenti e soprattutto di responsabilità che non dovrebbero

assumersi se comprassero da fornitori UE. I tempi per raggiungere questo risultato

sono stretti, perché è vero che l’applicazione del regolamento decorrerà dal 30

dicembre 2025 ma occorre considerare che le dinamiche commerciali anticipano

già oggi gli ordini e le commesse per cui il via libera europeo per il riconoscimento

delle nostre imprese sarebbe auspicabile avvenisse entro il prossimo mese di

settembre.

Di fatto ciò che si andrà a chiedere alla Commissione Europea è di anticipare quello

che accadrà una volta che l’Accordo sarà entrato in vigore, tenendo anche conto

che San Marino è già stata inserita nella lista dei Paesi a basso rischio e ha un

Accordo di Unione Doganale che garantisce già una serie di controlli sulle

importazioni, in questo caso di materie prime. Diversamente le nostre aziende

potrebbero essere costrette a trasferire l’attività oltreconfine con le gravi

conseguenze del caso, in termini sia economici che occupazionali.

Confidiamo pertanto che il lavoro diplomatico della Segreteria di Stato Affari Esteri

e del Dipartimento Affari Esteri dei prossimi giorni possa consentire alle imprese

sammarinesi di competere a pari condizioni con quelle europee.

San Marino, 17 luglio 2025