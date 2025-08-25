San Marino, alla Festa di Torraccia arriva il Remember Bandiera Gialla con DJ Enzo Persueder

Un weekend di musica, gastronomia e tradizione animerà la Festa di Torraccia, in programma sabato 30 e domenica 31 agosto presso il Parco Montelupo. Per la prima volta a San Marino approderà il Remember Bandiera Gialla, lo storico spettacolo del DJ Enzo Persueder, direttamente dalle colline di Covignano.

Sabato 30 agosto la giornata inizierà alle 19:00 con la Cena a base di Paella in piazza (prenotazione obbligatoria entro mercoledì 27 al numero 331 7185376), con possibilità alternativa di gustare piada, prosciutto e patatine presso gli stand gastronomici. Dalle 20:00 la piazza sarà animata dal DJ Mr Lori G con le hit dagli anni ’80 ad oggi, mentre dalle 22:00 salirà in consolle lo storico DJ Enzo Persueder, con musica fino a tarda notte. Durante la serata sarà disponibile un servizio navetta gratuito.

Domenica 31 agosto gli stand gastronomici apriranno alle 17:00 con menù che includono strozzapreti, cotiche e fagioli, trippa nostrana, salsiccia, prosciutto, piada, patatine, insalata, gratè, crostata e Sangiovese. Dalle 17:30 fino a mezzanotte spazio all’orchestra Lia e Daniele Tarantino.

La Festa di Torraccia prevede anche momenti religiosi: venerdì 29 Santa Messa con fiaccolata alle 20:00; sabato 30 Santa Messa prefestiva alle 19:00; domenica 31 Santa Messa alle 11:00, presso la Chiesa della Madonna della Neve di Torraccia.

Durante tutta la manifestazione sarà disponibile il servizio bar, giochi per bambini, ruota della fortuna e la bancarella di beneficenza della Fosca. L’iniziativa è organizzata dalla Cooperativa Montelupo in collaborazione con la Giunta di Castello di Domagnano, con il supporto di sponsor e volontari.