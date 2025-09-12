San Marino. Alessandra Gasparelli ai Mondiali di Tokyo.

La nostra atleta, che negli ultimi anni ha saputo distinguersi sia a livello nazionale che internazionale, prenderà parte alla batteria numero 5, dove correrà dalla corsia 1. L’appuntamento con la partenza è fissato per sabato 13 settembre alle ore 12:23 italiane (19:23 locali in Giappone).

Gasparelli arriva a questa competizione con grande determinazione e con la consapevolezza di poter dare il massimo in un palcoscenico di assoluto prestigio, confrontandosi con le migliori velociste del mondo. Per San Marino, la sua presenza rappresenta non solo un importante risultato sportivo, ma anche un’occasione di visibilità internazionale per tutto il movimento atletico sammarinese.

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport, permettendo così a tifosi e appassionati di seguire da casa questo attesissimo momento.