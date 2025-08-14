San Marino. ALBERTO BURIANI E’ FUGGITO? Ne parlano su GiornaleSM

Nel corso di questa intervista, sia la giornalista Angela Venturini che l’esponente di Rete, Matteo Zeppa, fanno riferimento a voci riguardanti una possibile fuga del Commissario della Legge Alberto Buriani, condannato lo scorso mese anche in appello a quattro anni di prigionia.
Nell’intervista si affronta questa ipotesi, ma al momento non abbiamo conferme né informazioni certe sulla presenza attuale del giudice sospeso, Alberto Buriani, sul territorio sammarinese. Seguiranno eventuali aggiornamenti.
San Marino. Dalla riprensione alla “maggioranza grippata”; dalla fuga di Buriani alle riforme, al fronte della sinistra, al prossimo governo DC – RF. Intervista a ruota libera a Matteo Zeppa (Rete) … di Angela Venturini
