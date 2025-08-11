San Marino. ALBA SUL MONTE IN CONCERTO. Primo Sold Out 2025 per il “IL POEMA DEL VENTO”

Finalmente una domenica mattina tipica per l’Alba sul Monte… in Concerto, soleggiata, calda, dall’orizzonte meraviglioso e primo sold out del 2025.

125 persone hanno assistito al Concerto Teatrale “Il Poema del Vento”, un testo originale seguito da un’ ensemble nato per la rappresentazione sammarinese.

Fabrizio Raggi, ha modulato la voce con intensità, dolcezza ed ironia, attraversando stili ed epoche, dando adeguato risalto ai testi classici di Virgilio, a quelli più etnici come Nezami, fino al “vaff….” di Benni. Tutto questo su un tappeto musicale curato nei minimi dettagli e realizzato con grande maestria da Rodolfo Rossi (percussioni) e Marco Ignoti (clarinetto).

Il Poema del Vento si è dimostrato un “divertimento” intelligente e profondo, portato nella cornice degli Orti dell’Arciprete, ma che avrebbe potuto tranquillamente far parte di un’ importante stagione teatrale.

Alba sul Monte… in Concerto continua con una linea molto apprezzata dal pubblico sammarinese, quella di incuriosire, trovare progetti originali, portare sempre grandi musicisti.

Prossimo appuntamento domenica 17 agosto con il duo pianistico Gradus ad Parnassum per un programma ancora una volta godibile ed intelligente con musiche di Piazzolla, Gershwin, Bizet e Bernstein.