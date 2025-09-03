San Marino Alba Montanari scrive al segretario Pdcs Giancarlo Venturini

Come cittadina attiva e libera di questo Paese, mi permetto di scrivere al Segretario Politico del P.D.C.S. Giancarlo Venturini quanto segue :

Illustre Segretario,

la invito a leggere, con profondo senso del dovere, anche questo articolo che, come quelli precedenti da me condivisi, porta elementi seri alla riflessione di tutti i politici da cui dipendono le sorti della Repubblica. A maggior ragione alla Sua che rappresenta un Partito storico che sa raccogliere numerosi consensi e che ha radici ben solide perché profondamente radicate nei valori costitutivi di questa nostra Repubblica.

Guardo a lei che dovrebbe continuare l’opera dei suoi predecessori che hanno fatto politiche di difesa della nostra cittadinanza, politiche lungimiranti , tenaci, persistenti…e salvifiche.

Loro ci hanno condotto in questo tempo, che rappresenta il loro futuro e il nostro presente.

Loro ci hanno insegnato le azioni grandi che onorano la politica scartando le ignominie, i sotterfugi, gli inganni a danno dei cittadini e dello Stato.

Loro mai, MAI, sono caduti nelle reti delle piccinerie squallide tese da persone che mettono il proprio bene personale, avanti al bene comune.

Lei non può far altro che seguire i loro insegnamenti se vuole essere onorato e ricordato come un vero Statista….e non come zerbino del PDS.

Difenda la Repubblica!

Difenda San Marino!.

Alba Montanari