San Marino, al via da lunedì la prevendita per il 27° Festival Internazionale della Magia

Oggi la Repubblica di San Marino annuncia l’apertura delle prevendite per il 27° Festival Internazionale della Magia, uno degli eventi più attesi del panorama europeo dell’illusionismo. I biglietti saranno disponibili da lunedì 22 settembre, in vista di un’edizione che si svolgerà dal 13 al 15 marzo 2026 e che promette sorprese, spettacoli di livello mondiale e tante novità per grandi e piccoli.

Il Festival, organizzato dall’illusionista Gabriel con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, si prepara a trasformare ancora una volta San Marino nella capitale mondiale della magia.

“San Marino diventerà un luogo unico dove arte, stupore e divertimento si incontrano per tre giorni indimenticabili”, dichiara con entusiasmo lo stesso Gabriel, che conferma l’impegno a rendere l’evento un riferimento internazionale assoluto per gli appassionati.

Prezzi e punti vendita

Per mantenere lo spirito accessibile a tutti, i prezzi rimangono invariati rispetto alla scorsa edizione:

spettacoli di venerdì e domenica a partire da 10 euro;

Gran Galà di sabato sera al Teatro Nuovo con biglietti fino a un massimo di 25 euro nella Platea A.

I biglietti potranno essere acquistati sul sito ufficiale festivalinternazionaledellamagia.com oppure presso la storica prevendita sammarinese Edicola Quadrifoglio, in Via Piana 101.