San Marino, al via BUONENOVE: il primo evento diffuso di arte urbana nei nove Castelli

La Repubblica di San Marino accende i riflettori su BUONENOVE, il primo evento di arte urbana diffusa nel territorio della Repubblica. Iniziato lo scorso 14 giugno, il progetto coinvolge nove artisti di rilievo nazionale e internazionale nella realizzazione di nove opere site-specific, una per ciascuno dei nove Castelli sammarinesi. Le installazioni, create tra muri, pareti e superfici urbane, saranno completate entro la fine di settembre 2025, con l’obiettivo di lasciare un segno artistico permanente nel paesaggio urbano della Repubblica.

L’iniziativa, presentata ufficialmente il 12 giugno presso la Segreteria di Stato per il Turismo, nasce da un’idea di Davide Pagliardini, Visual & Motion Designer sammarinese, e rappresenta un ambizioso progetto di rigenerazione urbana attraverso l’arte visuale. “BUONENOVE non è solo un evento in cui si realizzano murales, ma un progetto partecipativo che invita cittadine e cittadini a guardare con occhi nuovi i luoghi del quotidiano”, ha spiegato Pagliardini. L’obiettivo è duplice: valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico del territorio e stimolare un dialogo tra arte contemporanea e memoria collettiva, tra creatività e identità locale.

Gli artisti e le opere nei Castelli

Ogni artista è stato selezionato per la capacità di adattare il proprio stile al contesto, con l’intento di esprimere una visione personale del paesaggio urbano sammarinese. L’itinerario artistico si snoda così:

Montegiardino (14-16 giugno) – Marco Goran Romano, illustratore pugliese noto a livello internazionale, ha dato avvio al progetto con un intervento sul retro del Teatro.

Serravalle (24-29 giugno) – MOZONE, artista riminese con esperienza nei graffiti e nella grafica, ha trasformato una parete della Scuola Media.

Fiorentino (1-6 luglio) – SKAN, alias Emanuele Boi, ha realizzato un’opera al Centro Sociale, esplorando la figura umana e l’intimità dell’esperienza personale.

A seguire, il calendario delle prossime opere:

Acquaviva (14-17 luglio) – Luca Barcellona, artista milanese e icona della calligrafia moderna, interverrà sull’edificio dell’ex Centrale del Latte.

Chiesanuova (28 luglio – 3 agosto) – Basik, street artist riminese tra i più influenti d’Italia, lavorerà al Centro Idrico Galavotto.

Faetano (3-8 agosto) – REOH (Sauro Antimi), illustratore e designer sammarinese, trasformerà il sottopasso del Castello.

Domagnano (25-31 agosto) – Davide Pagliardini, ideatore del progetto, realizzerà un’opera presso l’ufficio postale del Castello.

Borgo Maggiore (1-7 settembre) – EricsOne, artista milanese dallo stile grafico e fumettistico, lavorerà in via Giorgio Ordelaffi.

San Marino Città (fine settembre) – Ericailcane, celebre per i suoi animali antropomorfi, concluderà il ciclo artistico presso l’Acquedotto.

Eventi collaterali e mostra collettiva

A rendere ancora più partecipativo e immersivo il progetto, BUONENOVE propone anche eventi pubblici, talk e mostre. Presso Uovo Lab, lo studio creativo che ha curato l’identità visiva dell’evento, si terranno Open Studio con aperitivi, incontri informali e mostre temporanee per conoscere più da vicino gli artisti e il processo creativo dietro le opere. Inoltre, durante tutto il mese di agosto, sarà allestita una mostra collettiva presso la galleria della Cassa di Risparmio di San Marino, nel centro storico, dedicata agli artisti coinvolti, con materiali, bozzetti e documentazioni.

Le dichiarazioni istituzionali

Tre Segreterie di Stato sostengono il progetto BUONENOVE, riconoscendone il forte valore culturale, educativo e territoriale.

Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo, ha dichiarato: “BUONENOVE rappresenta un’iniziativa di grande valore per la promozione del nostro territorio attraverso la cultura, il talento e la creatività. È anche un’opportunità concreta per attrarre visitatori interessati all’arte urbana a San Marino”. Ha inoltre ricordato il precedente successo dell’opera di Kobra, promossa nel 2024 sempre dalla Segreteria al Turismo.

Matteo Ciacci, Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, ha evidenziato: “Attraverso queste creazioni artistiche, si trasformano luoghi dimenticati o degradati in punti di interesse e valorizzazione culturale, favorendo un processo di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile”.

Infine, Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, ha sottolineato: “BUONENOVE è una piattaforma straordinaria per il coinvolgimento delle giovani generazioni, un punto d’incontro tra educazione, creatività e cittadinanza attiva”.

Un’opera collettiva per il territorio

BUONENOVE non è soltanto una rassegna di street art, ma un percorso culturale e sociale, che mette al centro il rapporto tra cittadini e paesaggio urbano. Una forma d’arte pubblica e permanente, pensata per stimolare il senso di appartenenza e rigenerare luoghi attraverso la bellezza.

Concluderà l’intero percorso l’intervento di Ericailcane a San Marino Città, previsto per la fine di settembre, suggellando il successo di un progetto che ha saputo trasformare i Castelli sammarinesi in una galleria a cielo aperto.