San Marino agli Europei Giovanili di Tennistavolo a Ostrava: vittoria storica per l’Under 15 contro l’Estonia

Dopo tre giornate intense e combattute agli Europei Giovanili a squadre di Tennistavolo in corso a Ostrava, Repubblica Ceca (dal 10 al 16 luglio), arriva una prima, importante soddisfazione per la rappresentativa Under 15 di San Marino.

Il team composto da Pietro Bologna e Loris Ceccoli, sotto la guida del tecnico Claudio Stefanelli, ha conquistato la sua prima vittoria nella competizione battendo con un netto 3-1 la squadra dell’Estonia.

Non è stato un percorso semplice per i giovani sammarinesi, che hanno affrontato avversari di grande livello nelle prime giornate. La squadra ha incassato sconfitte contro Slovenia (1-3), Bosnia (0-3), Cipro (1-3) e Norvegia (0-3). Nonostante questi risultati negativi, i ragazzi non hanno mai perso la determinazione e la voglia di lottare, dimostrando grande impegno e spirito di squadra.

“La reazione tanto attesa è arrivata proprio contro l’Estonia”, ha commentato il tecnico Claudio Stefanelli. “Prestazioni convincenti e lucidità nei momenti decisivi hanno permesso al nostro team di ottenere questa prestigiosa vittoria.”

Il successo rappresenta un momento di svolta per la squadra sammarinese, che prosegue la sua avventura europea con rinnovata fiducia e motivazione.