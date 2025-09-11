San Marino Academy. Under 22 alla prova Fiorita. Borasco: “Stimolante giocare contro grandi avversari”

Esaurita la sosta Nazionali, il Campionato Sammarinese torna a reclamare il centro della scena. E per gli Under 22 riconnettersi alle frequenze del campionato significa giocare nuovamente d’anticipo. Il giorno gara dei ragazzi di Di Maio sarà infatti il venerdì, proprio come contro la Libertas. Stavolta, sulla loro strada ci sarà La Fiorita, reduce anch’essa, come la San Marino Academy, da un pareggio in rimonta. “La partita contro la Libertas è stata buonissima sotto il profilo della prestazione. – il pensiero di Fabio Borasco – Ci è però mancato il risultato, e ci dispiace particolarmente perché abbiamo visto che avevamo tutte le carte in regola per vincere. Abbiamo avuto più occasioni da gol rispetto ai nostri avversari e perciò, inutile negarlo, quel punto ci è andato un po’ stretto. Ma ormai è il passato. Domani cercheremo di fare leva sula fiducia che abbiamo incamerato nella gara d’esordio e anche su una certa voglia di riscatto. Scenderemo in campo per fare il nostro gioco, ma soprattutto puntando ad un bel risultato.”

Per i giovani Titani La Fiorita sarà l’inizio di un tour de force che proseguirà – in quest’ordine – con Tre Penne, Tre Fiori e Virtus. “La Fiorita è una squadra che non ha bisogno di grandi presentazioni. Da anni è stabilmente ai vertici del nostro campionato e conosciamo bene le qualità che possiede. Per noi rappresenta uno stimolo forte poterci confrontare con avversari di alto livello e dimostrare che possiamo tenere loro testa.” E l’affiatamento dello spogliatoio potrà esercitare un ruolo chiave: non solo contro le big, ma per tutto l’arco della stagione. “Il gruppo è molto motivato e unito. – prosegue Borasco – I nuovi si sono inseriti alla perfezione, portando freschezza ed entusiasmo. Stiamo molto bene assieme e credo che questo ci aiuterà in campo sia nel mettere in pratica i nostri principi, sia – soprattutto – nel raggiungere risultati concreti.”

L’appuntamento per San Marino Academy – La Fiorita è per domani sera alle 21:15 allo stadio di Montecchio. Come sempre, la diretta streaming della gara sarà disponibile – senza costi – sulla piattaforma Titani.TV.

Ufficio Stampa