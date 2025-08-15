San Marino. Academy Femminile. Dal Parma arriva in prestito Sara Iardino

Dodici gol nel campionato Primavera 1, più uno in Prima Squadra. Sono i numeri di Sara Iardino nella passata stagione. Per quella alle porte, il Parma – detentore del suo cartellino – ha scelto di girarla in prestito, affinchè potesse perfezionare il proprio cammino di formazione compiendo il salto vero e proprio nel calcio delle ‘grandi’. E la meta scelta è San Marino. “Per me, quella di giocare con una Prima Squadra per una stagione intera, rappresenta una grande possibilità. – afferma la neo attaccante biancoazzurra – Potrò allenarmi a ritmo alto e giocarmi il posto. L’anno scorso fui aggregata al Parma e feci le mie prime esperienze tra le grandi, compresa quella di segnare il primo gol in Serie B. Ora mi si presenta una grande chance per la mia crescita personale. Spero di ripagare la San Marino Academy fornendo un contributo concreto per gli obiettivi del gruppo.”

Un gruppo eterogeneo, che Sara ha iniziato a conoscere in questo primo spaccato di preparazione atletica. “La squadra è un bel mix di freschezza ed esperienza. – prosegue Iardino – Le più grandi possono insegnare alle più giovani, ma anche noi giovani abbiamo la responsabilità di dare un contributo alle grandi. Ci dovrà essere, insomma, uno scambio continuo. Sarà un’arma preziosa per diventare una squadra forte. Nel gruppo si respira un’atmosfera molto positiva. Siamo tutte serene e lavoriamo molto bene. Anche lo staff mi ha fatto subito una gran bella impressione. È un ambiente di lavoro accogliente, dove sia le giovanissime come me, sia le più grandi, hanno la possibilità di dare il meglio di sé.”

Quel gol alla Res Roma, segnato alla 23° giornata, è stato il primo assaggio di un qualcosa di bello, molto bello. E quindi assolutamente da ripetere: “Da attaccante prediligo la ricerca del gol, però non mi limito solo a quello. Mi piace anche legare il gioco con il centrocampo. L’anno scorso, quando segnai alla Res Roma, provai una fortissima emozione. Mi piacerebbe riviverla anche con la San Marino Academy, e non una volta soltanto. Anzi, voglio raggiungere grandi traguardi con questa squadra.”

Benvenuta, Sara!

Ufficio Stampa