San Marino Academy. Femminile: dal Cesena arriva Elena Casadei

La nuova San Marino Academy prende forma e il primo rinforzo, geograficamente parlando, arriva da vicino. Da Cesena, per la precisione. Del Cesena, Elena Casadei, è stata capitano e bandiera. La scelta di intraprendere una nuova avventura non è stata facile, e nasce anche da motivi lavorativi. Ma non per questo la classe 1996 approda sul Monte Titano priva di stimoli. Anzi, è l’esatto contrario. “Non è stata una scelta semplice, per me, lasciare il Cesena dopo tanto tempo. – afferma la nuova Titana – È una storia che avrà sempre un posto importante nel mio cuore. Ora però sono pronta a dare il massimo per la San Marino Academy e a vivere questa avventura al 100% di me stessa. Ho tanta voglia di rimettermi in gioco. Di divertirmi in primis, dato che, secondo me, il divertimento è una componente fondamentale per vivere bene il calcio e ottenere risultati. Credo che la dirigenza abbia allestito una squadra piena di potenziale.”

Elena porta con sé un bagaglio di esperienza fatta di sapienza tattica e valori che, nel tempo, ne hanno plasmato la crescita dentro e fuori dal campo: “Sono una che crede tantissimo nell’importanza del gruppo e spero di riuscire a trasmettere questo concetto fin da subito. È fondamentale creare legami forti anche fuori dal campo: saranno poi un’arma in più nei momenti di difficoltà, che in una stagione ci sono sempre, inevitabilmente. E poi intendo portare la mia determinazione, la mia voglia di crescere e di migliorarmi sempre. Il mio ruolo? Ho sempre giocato in fascia: soprattutto come terzino, ma a volte anche come quinto di centrocampo. A me piace molto spingere: quando ho campo lo sfrutto per avanzare, puntare l’avversaria, cercare la giocata. Mi piace insomma essere propositiva, anche se non tralascio certamente i compiti difensivi.”

Aver indossato a lungo la fascia di capitano rende particolarmente facile, all’ex numero 7 bianconera, individuare la missione che lei e le nuove compagne dovranno perseguire con la maglia dell’Academy. “L’impressione, da avversaria, è sempre stata quella di trovarmi di fronte ad una società seria, ambiziosa, che sapeva il fatto suo. Sono stati tutti derby molto belli, quelli con la San Marino Academy. Vorrei che la nostra fosse una squadra che lotta ogni momento, dal 1’ della prima partita al 90’ dell’ultima. Adesso non avrebbe senso parlare di obiettivi di classifica: ha senso invece parlare di concetti come onorare la maglia, divertirsi e far divertire chi ci guarda. Io penso infatti che il sostegno del pubblico sia fondamentale; ma sono anche convinta che i tifosi vadano ripagati sempre. E, per farlo, le migliori monete sono l’impegno ed il giusto atteggiamento in campo.” – conclude Casadei.

Benvenuta, Elena!

Ufficio Stampa