San Marino Academy. Femminile: Aurora Manzetti torna Titana

La San Marino Academy riabbraccia Aurora Manzetti. All’alba della stagione 2023-24 la ragazza, originariamente destinata a giocare per la formazione Primavera, fu aggregata per necessità alla Prima Squadra e da quel momento non perse praticamente più il posto, meritando, prestazione dopo prestazione, fiducia e responsabilità crescenti da parte dei tecnici che in quell’annata si avvicendarono sulla panchina biancoazzurra. L’anno seguente – stagione 2024-25 – si trasferì all’Hellas Verona, al seguito di Giacomo Venturi, uno dei tecnici che avevano contribuito a valorizzarla nella sua annata di lancio. Oggi, dopo una brevissima parentesi estiva al Brescia, torna a vestire il bianco-azzurro Academy. Sarà a disposizione di Giacomo Piva già a partire dalla prossima sfida in programma: quella di Coppa Italia contro il Parma. “Sono contentissima di tornare qui a San Marino. – afferma la ragazza classe 2005 – È una società che mi fa sempre sentire ben accolta, sempre a casa. Sia le compagne che lo staff mi hanno ricevuto a braccia aperte. È stato un piacere ritrovare le ragazze con cui avevo già giocato due anni fa, mentre quelle nuove le conoscerò a poco a poco. Ci sarà tutto il tempo. Ma quello che mi fa davvero felice è ritrovare questo ambiente così famigliare.”

Aurora si è aggregata al gruppo solamente da ieri. Comunque, non si è persa le prime due sfide stagionali della San Marino Academy. La prima, peraltro, l’ha seguita da avversaria. “Finora abbiamo avuto modo di parlare poco delle prime partite del campionato. – fa sapere Manzetti – La prima, quella con il Brescia, l’ho vissuta dall’altra parte della barricata. Ho visto una San Marino Academy molto motivata, piena di grinta. Mi è anche piaciuto il gioco espresso dalle Titane. Non è mancata certamente la voglia di vincere una partita che ad un certo punto si era fatta complicata. La stessa cosa vale per la gara contro l’Hellas Verona. L’atteggiamento di queste due partite mi ha favorevolmente impressionato. È mancato il guizzo per fare risultato, ma sono sicura che sia solo questione di tempo.”

Difensore centrale e all’occorrenza anche terzino, Aurora torna sul Titano con la voglia di mostrare – nuovamente – il suo valore: “La stagione che ho passato all’Hellas Verona è stata molto importante per me: mi ha aiutato a fare esperienza, a conoscere un nuovo ambiente, a crescere sotto tutti gli aspetti, di campo e non. Insomma, mi sento maturata. E adesso sono doppiamente motivata per questa nuova avventura a San Marino. Voglio dare il massimo, esprimere le mie migliori qualità e dare un contributo concreto alla squadra.”

Bentornata, Aurora!

Ufficio Stampa