San Marino, a Borgo Maggiore emozioni tra barocco e contemporaneo: successo per il debutto di “Armonie!” al Teatro Concordia

Ha preso il via con successo mercoledì 16 luglio al Teatro Concordia di Borgo Maggiore la rassegna “Armonie! Musica Classica nel Centro Storico di Borgo Maggiore”, con un concerto che ha saputo unire epoche, stili e sensibilità musicali diverse grazie alla performance del Blue Baroque Duo, composto da Alessandra Marchese al violoncello e Orietta Cipriani al pianoforte.

Il duo ha costruito un itinerario musicale “coerente e gradevolissimo”, in cui linguaggi apparentemente distanti si sono fusi con naturalezza in un’unica narrazione sonora. Dal barocco al contemporaneo, passando per le suggestioni del jazz e del tango, la serata ha offerto un programma ricco e variegato, in grado di coinvolgere il pubblico e rendere omaggio a compositori come Caccini, Piazzolla, Pärt, Sakamoto, Vivaldi, Bach, Chopin, Johnstone e Morricone.

Tra i brani eseguiti, si sono alternate le due “Ave Maria” di Caccini e Piazzolla, Spiegel im Spiegel di Arvo Pärt, Merry Christmas Mr. Lawrence di Ryuichi Sakamoto, ma anche un notturno di Chopin e il “Pizzicato Blues” per cello solo di Johnstone. Emozioni forti anche con Oblivion di Piazzolla e il celebre tema di Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone.

Il concerto è stato impreziosito dalla “eleganza e bravura delle due interpreti”, che hanno dato vita a una serata di musica apprezzata e partecipata, segnando un ottimo debutto per la rassegna estiva.

Il cartellone di Armonie! prosegue martedì 22 luglio alle 18:00 presso la Chiesa di Sant’Antimo a Borgo Maggiore con il concerto vocale barocco dal titolo “Musici e Virtuose”. Giovedì 24 luglio, invece, si tornerà al Teatro Concordia alle 21:15 con “Piano Time”, un concerto pianistico a cura di Cristina Marton-Argerich e Antonia Miller.

Tutti gli eventi della rassegna sono a ingresso gratuito. Armonie! è promossa dall’Associazione Musicale Camerata del Titano e dai San Marino International Music Summer Courses, con il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura e il sostegno della Giunta di Castello di Borgo Maggiore.