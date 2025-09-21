San Marino. 4^ puntata. Pedofilia alle scuole medie di Serravalle. La sentenza di condanna di Pierpaolo Ciavatta: ”Le testimonianze delle studentesse e degli altri studenti”

Tanto premesso, è chiaro che il compendio probatorio deriva, in primo luogo, dalle segnalazioni predisposte dal personale scolastico, quindi dalle relazioni di approfondimento a cura dei referenti del Servizio Minori incaricati dal Giudice tutelare;

la sostanza dei fatti emerge dalle dichiarazioni rese, nel corso del procedimento, sia dalle persone offese, che da coloro che sono stati sentiti – prima, in fase pre-giudiziale, dagli insegnanti e dagli operatori dei servizi socio-sanitari, quindi, avviato il procedimento, in fase di indagine e durante il dibattimento – come persone informate sui fatti.

Assumono dunque decisiva rilevanza i profili dell’attendibilità delle dichiarazioni rese e più in generale della credibilità dei dichiaranti interpellati, specie tenuto conto della giovane età – in larga predominanza, minore – delle persone coinvolte. A tal proposito, va evidenziato che, attese le disposizioni di cui agli artt. 94 e 95 c.p.p., tenuto conto dell’età riferita all’epoca dei fatti, i testimoni minori sono stati esortati a dire la verità ed ammoniti in ordine alle responsabilità correlate all’ufficio pubblico di testimone nel processo penale.

² Art. 94 c.p.p., Ogni individuo dell’uno e dell’altro sesso non eccettuato dalla Legge, il quale abbia compiuto l’età di anni quattordici, e non sia privo delle facoltà intellettuali, può essere assoggettato ad esame sotto il vincolo del giuramento;

Art. 95 c.p.p., Chi non ha compiuto l’età di anni quattordici può essere chiamato ad esame per semplice schiarimento, e senza giuramento, salvo al giudice decidente di attribuirgli quella fede, che giusta le circostanze del fatto può meritare.

È necessario dunque dare conto di quanto possa dirsi accertato, mediante la convergenza delle prove dichiarative assunte, rispetto ai fatti ed alle circostanze cui si riferiscono le distinte imputazioni. Tra i testi, (….) ha confermato che “(….) .. si è seduta alla cattedra.. [CIAVATTA] era in piedi.. ha messo le mani sotto alle ascelle e ha iniziato a farle vedere come si faceva e poi dopo togliendo le mani io ho visto tutto, ha messo le mani dove non doveva metterle.. sul seno” (aff. 181);

il teste XXXX, compagno di classe, ha ricordato che CIAVATTA “..faceva apprezzamenti, roba così. Quando è che disegnavamo, succedeva tante volte che buttava l’occhio su una ragazza… Non era tanto bello comunque vedere che un professore butti un occhio su una ragazza.. (aff. 378) il professore si staccava dalla cattedra.. chiedeva alla ragazza di sedersi sopra di lui, sopra le sue gambe.. le braccia lui le metteva… sotto le ascelle.. non è quello il modo di correggere un disegno, ecco” (Aff. 381) “in pratica lui.. camuffava.. il fatto di volere creare un contatto fisico.. facendo finta di.. perché alla fine faceva finta di correggere un disegno” (Aff. 385).