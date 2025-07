San Marino. 17^ Edizione di ALBA SUL MONTE…IN CONCERTO. Domenica 27 Luglio primo appuntamento con SERGIO SCAPPINI & ACCORDION CONCERT ACADEMY

San Marino, 25 luglio

Domenica 27 luglio alle 6:00 del mattino, agli Orti dell’Arciprete (dietro la Basilica del Santo), prende il via la 17^ edizione di Alba sul Monte…in Concerto. Sicuramente uno degli appuntamenti tradizionali e più attesi dell’estate musicale sammarinese, in uno dei luoghi più incantevoli e panoramici del nostro Paese.

La 17^ edizione di Alba sul Monte…in Concerto si svolge secondo un copione ormai consolidato ed apprezzato dal pubblico che negli ultimi anni ha decretato, con una serie continua di sold out, l’apprezzamento per questa iniziativa.

Il contesto paesaggistico unico, l’organizzazione accurata, il clima accogliente della Camerata del Titano, sono un valido supporto a quanto è al centro dell’evento e cioè la musica e i musicisti.

Si parte domenica 27 luglio con un piacevole ritorno, Accordion Concerto Academy, ensemble di fisarmoniche guidato dai Maestri Sergio Scappini e Paolo Vignani. Una tradizione nella tradizione il Concerto di fisarmoniche che ha sempre avuto un notevole successo grazie alla comunicativa del suo Direttore, M° Sergio Scappini, ma anche e soprattutto per le scelte musicali e la qualità delle esecuzioni. Anche per questo 2025 l’Accordion Concert Academy propone un programma piacevolissimo, con musiche di Rota, Piazzolla, Lay (Love Story), ma anche fantasie su musiche note e composizioni originali come “Fra Martino variazioni” dello stesso Scappini. Un’alba di bella musica.

Per una migliore gestione dell’evento si consiglia caldamente di prenotare il biglietto, che garantisce la possibilità di concludere come da tradizione la mattinata con bombolone e caffè (cameratatitano@omniway.sm – 3371008856)

Informazioni sull’evento:

Titolo: “Alba sul Monte…in Concerto“

Data: dal 27 luglio al 24 agosto 2025

Orario: 06:00 a.m.

Luogo: Orti dell’Arciprete, Basilica del Santo San Marino Città

Sponsorizzazioni:

-Segreterie di Stato all’Istruzione e al Turismo

-Giunta di Castello di San Marino Città, Società Unione Mutuo Soccorso San Marino

-San Marino International Music Summer Courses

Organizzatori:

-Ass. Musicale Camerata del Titano

Info: cameratatitano@omniway.sm

Comunicazione: info@sanmarinoartist.com – 337 1008856

Sergio Scappini. Titolare della prima cattedra di fisarmonica in Italia, presso il conservatorio “Gioachino Rossini” di Pesaro, poi ordinario presso il conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. Ha studiato fisarmonica, pianoforte e composizione con E. Spantaconi, A. Porrini e B. Bettinelli. Ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali tra cui il XXIV Trophee Mondial della C.M.A. (Confederation Mondial de l’Accordeon). Ha svolto un’intensa attività come solista, camerista e con orchestra presso importanti stagioni concertistiche in rilevanti sedi: Teatro alla Scala, Piccolo Teatro, Teatro Lirico, Teatro Regio di Parma, …. Ha eseguito in “prima assoluta” opere per fisarmonica sola e per fisarmonica e orchestra di W. Zubitzky, L. Francesconi, A. Corghi, M. Panni, A. Solbiati,… Ha registrato per RAI1, per Radiotre, per Mediaset canale 5, per la Radio della Svizzera italiana, per la prima rete della televisione della Suisse Romande, per la TV portoghese. Ha inciso per la SMEF56, Play Roland, Physa, Etnomusica/Self collaborato con prestigiose formazioni tra cui: l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra della Radio della Svizzera Italiana, …. Ha tenuto master class in Italia, Cina, Nord Corea, Spagna, Cecoslovacchia, Svizzera, Ukraina. Con “Conjunto para el tango” ha inciso in CD tutta la produzione BORGES-PIAZZOLLA. Con l’ensemble elvetico di Ivano Torre ha collaborato alla realizzazione di “Urtopia”, per la “Altri Suoni”, CD vincitore della “Selection Swiss Radio International” e di “Urt in pubblico”. Con il “Sinequanonakkordionensemble” ha inciso l’opera omnia di Luciano Fancelli con la collaborazione di RSI2 e dell’ AIF (associazione internazionale fisarmonicisti). E’ vincitore del concorso per fisarmonicista di palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano. Suona strumenti “Armando Bugari”.

Paolo Vignani Si diploma in pianoforte presso il Conservatorio di Brescia e in fisarmonica con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Firenze sotto la guida dei Maestri Anita Porrini, Emanuele Spantaconi e Sergio Scappini. E’ stato docente presso i Conservatori “G. Rossini” di Fermo (AP), “N. Piccinni” di Bari, “L. Campiani” di Mantova. Da vent’anni è titolare della cattedra di fisarmonica presso il Conservatorio G. Rossini di Pesaro. E’ il direttore della Scuola musicale “Arturo Toscanini” di Verbania. Dal 2003 è direttore dell’Orchestra di fisarmoniche Bellinzonesi (CH). Ha tenuto concerti sia come Direttore, sia come solista, sia in varie formazioni cameristiche, presso prestigiose sedi per le più importanti stagioni concertistiche Italiane ed estere. E’ componente del “Quartetto Se.Go.Vi.O.” Con questa formazione ha tenuto concerti in Italia, Svizzera, Francia, Spagna, Portogallo. Per venticinque anni è stato componente del “Quartetto di fisarmoniche Hans Brehme” con oltre 500 concerti all’attivo. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni per Fisarmonica presso le case editrici Rugginenti, Berbèn, Eridania, Physa ed Ame-Lyss (CH). E’ stato ospite con il “Quartetto di Fisarmoniche Hans Brehme” di trasmissioni per RAI 3, Mediaset (Rete 4), per RAI Radio3 Suite, per la Radio Svizzera Italiana e per la Televisione della Svizzera Italiana. Ha inciso tre CD per la M.A.P. di Milano e un CD di musiche di Astor Piazzolla per la Radio della Svizzera Italiana edito dalla Dynamic. Ha inoltre registrato un CD con il “Quartetto Se.Go.Vi.O. composto da un repertorio di autori sudamericani: Pujol, Marquez e Piazzolla.