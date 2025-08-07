San Leo, il 25 e 26 agosto torna il Mercatino Alchemico: un viaggio tra mistero e meraviglia

Il borgo di San Leo si prepara ad ospitare una nuova edizione del Mercatino Alchemico, evento suggestivo che trasporta visitatori in un’atmosfera magica e senza tempo, previsto per il 25 e 26 agosto prossimi. Profumi intensi, erbe aromatiche, cristalli scintillanti, simboli antichi e oggetti artigianali caratterizzeranno le vie del centro storico, trasformandolo in un luogo dove il mistero si intreccia con la creatività.

Durante la manifestazione AlchimiaAlchimie, il mercatino diventerà una tappa imperdibile per chi vuole immergersi in un’esperienza unica, da vivere non solo con gli occhi ma anche con l’intuito.

Per conoscere il programma completo e gli appuntamenti della manifestazione, è possibile consultare il sito ufficiale: alchimialchimie.com.