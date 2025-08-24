San Leo. Il 25 e 26 agosto con AlchimiAlchimie 2025:

Il 25 e 26 agosto San Leo diventa un teatro a cielo aperto: oltre 50 artisti, 20 repliche al giorno, spettacoli di fuoco, musica, danza e teatro, mercatini artigianali e il grande ritorno dei fuochi sulla Fortezza. Un’esperienza immersiva che intreccia storia, arte e convivialità, con parcheggi gratuiti e navette al borgo

San Leo e tutto il Montefeltro si preparano a due giorni di pura magia il 25 e 26 agosto per la diciannovesima edizione di AlchimiAlchimie, la manifestazione che celebra il mito del Conte di Cagliostro e che, quest’anno, assume un significato speciale ricorrendo i 230 anni dalla sua morte nella Fortezza leontina.

Sul sito ufficiale www.alchimialchimie.com è ora disponibile il programma definitivo: oltre 50 artisti e performer animeranno le vie, le piazze e perfino i cunicoli del borgo con più di 20 spettacoli al giorno, tra repliche, interventi itineranti e grandi show serali.

Un mosaico di linguaggi e suggestioni darà vita a un’esperienza immersiva ed alchemica:

La Fabbrica di Bolle porterà poesia e leggerezza con giochi d’aria e comicità, coinvolgendo grandi e piccoli.

I Pendragon StageFighters faranno rivivere l’epica dei duelli cavallereschi con spettacoli spettacolari come Il Torneo delle Ombre e Il Giudizio dell’Acciaio.

Francesca Cavallotti incanterà con performance di fuoco e visual show luminosi, in un intreccio di eleganza e ritmo.

La danza troverà spazio con: I Fiori di Iside , scuola di danza che trasformerà vicoli e piazze in scenografie naturali. Veronica Bagnolini, con coreografie site-specific della scuola Aulos di Rimini capaci di coinvolgere il pubblico in un’esperienza unica. Move Dance San Marino , con i campioni Giovanni Cavallo e Maldivia Polini, che porteranno la loro arte e passione per la danza sportiva.

I Lacrime di Fuoco porteranno tutta la potenza e la liricità delle fiamme, trasformando il fuoco in un’emozione viva.

La musica diventerà esperienza collettiva con Stefano Baroni, performer di fama internazionale che con circle singing e body percussion trasformerà il pubblico in protagonista. Le sue jam session aperte trasformeranno il Parco Belvedere in un grande cerchio sonoro, dove voci, battiti e strumenti improvvisati daranno vita a un’orchestra spontanea e travolgente.

Infine, i Lunghi Archi di San Marino riporteranno indietro nel tempo con atmosfere medievali: in abiti storici proporranno dimostrazioni e inviteranno il pubblico a cimentarsi gratuitamente nel tiro con l’arco storico, regalando un’esperienza unica di partecipazione diretta. Il tutto avverrà nella cornice mozzafiato del Belvedere di San Leo, uno dei panorami più suggestivi d’Italia: un’esperienza che unisce la forza della storia all’incanto del paesaggio.

Inoltre, nel pomeriggio delle due giornate, sarà presente una tappa del road show di Brand, il noto marchio di gioielli, che offrirà giochi, attività con premi e la possibilità di creare contenuti insieme al content creator Marco Casadei, uno dei tanti volti noti dei social ed influencer che saranno presenti all’evento.

Accanto agli spettacoli, il Mercatino Alchemico e le botteghe del borgocompleteranno l’atmosfera: artigiani, hobbisti ed eccellenze del territorio presenteranno le loro creazioni e daranno vita a dimostrazioni dal vivo, mentre negozi, forni, ristoranti e locali proporranno il meglio della tradizione gastronomica leontina.

Quest’anno la magia sarà amplificata anche dalle sorprese pirotecniche ogni ora, curate da Fonti Pirotecnica: spettacolari quadri di fuoco che punteggeranno la serata, preparando il pubblico al gran finale. Ogni sera, infatti, alle 23:00, la Fortezza si accenderà con il grande spettacolo piromusicale, quando luci, suoni e fuoco si fonderanno in un’unica emozione.

L’ingresso è di 12 euro (ridotto 6 euro). I parcheggi sono gratuiti e una comoda navetta a soli 2 euro accompagna i visitatori fino al cuore della festa.

Due giornate per vivere l’alchimia di San Leo: un intreccio di arte, mistero e convivialità che ancora una volta promette di incantare.

Per il programma completo: www.alchimialchimie.com