San Giovanni in Persiceto, furto al centro commerciale finisce a pugni: vigilante ferito, 28enne tunisino arrestato

Momenti di paura ieri pomeriggio al centro commerciale Porta Marcolfa, dove un 28enne tunisino residente nel modenese è stato arrestato dai Carabinieri per rapina impropria dopo aver aggredito un addetto alla sicurezza.

L’allarme è partito da una cliente che, notando la colluttazione, ha richiamato l’attenzione dei militari in servizio in viale della Repubblica. «Aiuto! Ci sono due persone che si stanno picchiando!» ha gridato la donna, indicando la scena all’interno della struttura.

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile sono intervenuti immediatamente, separando i due contendenti e identificandoli: da una parte il 28enne, dall’altra l’addetto alla sicurezza del centro commerciale, un italiano di 53 anni.

Dalla ricostruzione effettuata, è emerso che il giovane aveva prelevato dagli scaffali del supermercato Coop alcuni prodotti di poco valore, tra cui un deodorante, cercando di oltrepassare le casse senza pagare. Bloccato dal vigilante, lo ha colpito con un pugno al volto nel tentativo di fuggire.

L’addetto alla sicurezza, soccorso dal 118, ha riportato lesioni guaribili in sette giorni. Il 28enne è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, processato per direttissima.

Il giudice ha convalidato l’arresto e condannato l’uomo a un anno e quattro mesi di reclusione. La pena è stata sospesa, consentendo al giovane di tornare in libertà.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i clienti presenti, che hanno assistito a una scena improvvisa e violenta in un contesto abitualmente tranquillo come quello dello shopping.