San Giovanni in Persiceto (BO), trucco all’autolavaggio: auto rubata, scatta l’arresto. Cittadino marocchino accusato di furto aggravato

Una semplice sosta all’autolavaggio si è trasformata in un incubo per un automobilista di 51 anni. Ieri pomeriggio, giovedì 21 agosto, un 29enne marocchino è stato arrestato dai Carabinieri per furto aggravato dopo aver messo in atto un raggiro degno di un film.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo aveva lasciato la sua auto in una stazione di servizio della zona, con l’intenzione di tornare più tardi a riprenderla. Qualche ora dopo, però, un giovane si è presentato sul posto fingendo di essere stato incaricato dal proprietario per il ritiro del veicolo. Fidandosi delle sue parole, il dipendente dell’autolavaggio gli ha consegnato le chiavi, ignaro che dietro quella richiesta si nascondesse un furto pianificato.

Quando il vero proprietario si è ripresentato, la sorpresa è stata amara: dell’auto non c’era più traccia. Scattata la segnalazione, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Giovanni in Persiceto si sono messi immediatamente sulle tracce del veicolo. La ricerca è durata poco: il 29enne è stato intercettato mentre si allontanava alla guida dell’auto rubata.

Il mezzo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. L’uomo, invece, è finito in manette e, su disposizione della Procura di Bologna, sarà processato con rito direttissimo.

Un intervento rapido che ha evitato un danno ben più grave, chiudendo nel giro di poche ore una vicenda iniziata con una semplice incomprensione e terminata con un arresto per furto aggravato.