    • San Giovanni in Marignano, ultimo giorno per candidarsi come comparsa nella serie Rai2 “Cagnaz”

    Il centro storico di San Giovanni in Marignano torna protagonista sul piccolo schermo. Una nuova serie nazionale, “Cagnaz”, prodotta da Garbo e Rai2 con il supporto della Emilia-Romagna Film Commission, ha scelto il Granaio dei Malatesta per alcune riprese in programma mercoledì 17 settembre.

    La produzione è alla ricerca di comparse per quella giornata, e oggi rappresenta l’ultimo giorno utile per candidarsi. Le figure richieste sono:

    • 2 ragazzi tra 18 e 30 anni per interpretare i barman

    • 20 uomini tra 30 e 70 anni

    • 20 donne tra 30 e 70 anni

    Possono partecipare solo i residenti nel Comune di San Giovanni in Marignano. Un’esperienza recitativa, anche minima o amatoriale, costituirà titolo preferenziale.

    Le candidature devono essere inviate via email a castingfigurazionicagnaz@gmail.com, indicando dati personali, accento (romagnolo o meno), sport praticati, esperienze lavorative, altezza, taglia e numero di scarpe. È richiesto inoltre l’invio di quattro fotografie: primo piano, figura intera, mezzo busto in abbigliamento classico-elegante e una foto con bicicletta da passeggio. La produzione prevede un regolare compenso per l’attività.

    Negli ultimi anni San Giovanni in Marignano si è confermata meta privilegiata per produzioni cinematografiche e televisive, dal film Solo cose belle agli speciali Rai come Camper, Borgo dei Borghi e Geo.

    •