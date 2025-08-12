San Giovanni in Marignano, 70enne di Morciano di Romagna finisce con l’auto in scarpata e si schianta contro un muro sulla SP17. Trasportato al Bufalini

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 10.45 a San Giovanni in Marignano, lungo la Strada Provinciale 17. Un uomo di 70 anni, residente a Morciano, ha perso il controllo della sua auto, che è uscita dalla carreggiata finendo in una scarpata situata prima del ponte di Via Tempio Antico. La vettura ha poi terminato la sua corsa schiantandosi violentemente contro il muro che delimita il ponticello della via.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli investigatori della Polizia Locale di San Giovanni in Marignano, intervenuti prontamente sul luogo insieme ai soccorsi. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica per prestare le prime cure al conducente, che è stato poi trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena per accertamenti e cure.

Le autorità hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, mentre al momento non sono state diffuse informazioni sulle condizioni cliniche dell’uomo.

Questo episodio riporta nuovamente l’attenzione sulla sicurezza stradale nelle strade provinciali della zona, spesso teatro di incidenti dovuti a condizioni del manto stradale o distrazioni alla guida.