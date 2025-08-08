Sabato in Terrazza alla Locanda de Borg, Aperitivo, cena sotto le stelle e DJ set Anni ’80

Sabato 9 agosto la Locanda de Borg ti aspetta con un evento speciale nella splendida terrazza panoramica con vista mare: una serata all’insegna del gusto, della musica e dell’atmosfera.

Dalle 19:00, via a “Sabato in Terrazza”, un appuntamento perfetto per vivere l’estate tra cocktail, piatti sfiziosi e la magia di un DJ set dal vivo con i grandi successi degli anni ’80… e non solo.

In console: Yuma & Zyba DJ, per farti ballare e cantare con il ritmo intramontabile della disco e dei classici che hanno fatto la storia.

Tra luci soffuse, vista mozzafiato e profumo di buon cibo, preparati a vivere un sabato davvero unico.

Locanda de Borg – Via dei Boschetti 57, Borgo Maggiore (San Marino)

Prenotazioni consigliate: 0549 905280