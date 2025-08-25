Romagna, maltempo e danni: dall’Associazione Cooperative nazinale solidarietà agli operatori della riviera romagnola. “Non si perde un giorno… Non si molla”!

Nelle ultime 48 ore l’Emilia-Romagna è stata colpita da un violento maltempo che ha provocato allagamenti diffusi, alberi caduti su auto e binari, e danni a spiagge e strutture turistiche. Strade come fiumi, interventi dei vigili del fuoco, evacuazioni e aree ancora impraticabili hanno segnato la conta dei danni lasciata dal nubifragio.

Nonostante le difficoltà, gli operatori turistici della riviera romagnola continuano a garantire i servizi: “Siamo in campo, siamo al lavoro, i servizi turistici sono garantiti. Non si perde un giorno, non si molla”.

A sottolineare il valore di questo impegno è Massimo Mota, presidente dell’Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), che dichiara: “In queste parole c’è un che di eroico e anche di toccante. Si sente la forza ed il coraggio di chi non si arrende, di chi ha fiducia nelle proprie forze per superare anche questa. Non si piange, ci si rimbocca le maniche. Un disastro che è anche una lezione. Agli operatori della riviera romagnola va non solo la nostra solidarietà, ma soprattutto la nostra stima”.

L’attenzione ora resta sulla ricostruzione e sul supporto a chi ha subito danni, con la solidarietà di istituzioni, associazioni e cittadini pronta a sostenere la ripresa di un territorio duramente provato dal maltempo.