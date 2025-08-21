Romagna, dopo i nubifragi situazione in miglioramento, ma resta l’allerta gialla: miglioramenti da domani

Dopo le ore di paura per l’ondata di maltempo che ha investito la Romagna, la Protezione civile regionale abbassa il livello di guardia. Dall’allerta arancione si torna infatti al “giallo”, segno di una situazione in miglioramento ma ancora non del tutto risolta.
La nuova valutazione, valida dalle 12 di oggi fino a domani, venerdì 22 agosto, evidenzia un’attenuazione delle criticità e prevede una giornata sostanzialmente tranquilla: «Per le 24 ore di venerdì – si legge nel bollettino – non sono attesi fenomeni significativi ai fini dell’allertamento».
Diverso invece il quadro per il pomeriggio e la serata odierna, quando sulla regione potrebbero ancora formarsi temporali sparsi, in alcuni casi di forte intensità, con effetti e danni localizzati. La Protezione civile parla di instabilità diffusa ma destinata a esaurirsi nel corso della notte.
Una tregua che arriva come sollievo dopo ore di piogge torrenziali e disagi diffusi, ma che invita ancora alla prudenza: l’estate non ha smesso di essere imprevedibile.