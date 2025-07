Roma, il Ministro degli Esteri italano Tajani: “Riconoscimento Palestina solo se Hamas riconosce Israele” e dura condanna a del gruppo terrostico alla guida di Gaza per usare il popolo palestinese come scudo umano

Nel corso del Consiglio Nazionale di Forza Italia a Montecitorio, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha lanciato un appello per un immediato cessate il fuoco nel conflitto israelo-palestinese, evidenziando con forza la responsabilità di Hamas nella prosecuzione della guerra. Tajani ha accusato il gruppo armato di utilizzare il proprio popolo come scudo umano per impedire la fine delle ostilità, sottolineando che questa situazione rende indispensabile un intervento urgente per fermare le violenze.

Il vicepremier ha ribadito la posizione italiana favorevole alla soluzione dei due Stati, chiarendo però che il riconoscimento di un nuovo Stato palestinese deve avvenire contestualmente al riconoscimento da parte palestinese dello Stato di Israele. “A noi interessa la pace, non la vittoria di uno sull’altro,” ha affermato Tajani, ricordando anche l’impegno italiano nell’accogliere il maggior numero di rifugiati provenienti da Gaza.

Il ministro ha inoltre denunciato le tragedie umanitarie causate dal conflitto, tra cui carneficine e carestia, e ha rinnovato l’appello affinché Israele fermi le operazioni militari, confermando che l’Italia è vicina a Israele ma che la cessazione immediata delle ostilità è necessaria per salvaguardare vite civili e ristabilire la stabilità nella regione.

