Roller San Marino. Coppa del Mondo Roller Freestyle a Milano. Trionfo della sammarinese Matilde Terenzi nella “HERO BATTLE CUP QUALIFICATION”

Giovedì 3 Luglio a Milano è iniziata la Hero Battle Cup, una delle tappe più prestigiose della Coppa del Mondo di Roller Freestyle. Un evento che ha richiamato nella città lombarda atleti da tutto il mondo e che ha visto brillare, su tutte, la stella sammarinese Matilde Terenzi, vincitrice della competizione nella categoria femminile delle slide battle.

La Federazione Sammarinese Roller Sports si è presentata all’appuntamento con ben sei atleti iscritti nella specialità delle slide, disciplina tecnica che premia precisione, equilibrio e stile. La giornata si è aperta con la categoria femminile, dove Melissa Cesarini e Alessia Conti, pur affrontando con determinazione avversarie di altissimo livello, sono state costrette a fermarsi ai sesti di finale, chiudendo al 13° posto a pari merito, complice anche il caldo opprimente che ha caratterizzato la giornata.

Decisamente diverso il percorso delle due “Matilde”, Mina e Terenzi, che riescono a superare la fase iniziale e accedere ai quarti. Il sorteggio le mette nella stessa batteria, come già accaduto in Corea il mese scorso. Entrambe eseguono run praticamente impeccabili, classificandosi rispettivamente prima e seconda, guadagnandosi l’accesso alle semifinali.

In semifinale, separate in due gruppi differenti, le atlete sammarinesi affrontano nuove sfide. Matilde Mina lotta con energia e determinazione ma si ferma al settimo posto su un totale di 23 partecipanti, confermandosi comunque tra le migliori. È Matilde Terenzi, invece, a stupire pubblico e giuria: domina la semifinale e vola in finale, dove mette in scena una run da manuale, composta da cinque slide perfette. Il pubblico esplode in un applauso unanime: è medaglia d’oro.

Nella categoria maschile, Giovanelli Michele e Terenzi Tommaso si fanno valere nei quarti, mettendo in mostra grande tecnica e solidità, ma devono arrendersi a un livello di competizione altissimo. Chiudono rispettivamente al 9° e 13° posto.

Per la Federazione Sammarinese, il primo posto conquistato da Matilde Terenzi rappresenta un traguardo storico. Un successo che arriva nel giorno del compleanno della presidente Anna Rosa Marchi, che commenta con entusiasmo: “Avevo chiesto una medaglia come regalo di compleanno, ma non pensavo certamente ad un oro, non potevo desiderare regalo migliore. Matilde ha dimostrato grinta, eleganza e una maturità sportiva sorprendente. Sono orgogliosa del lavoro di tutto il team: il nostro progetto sta crescendo e i risultati iniziano a parlare da soli.”

Soddisfatto anche l’allenatore Enrico Callegarin, che ha seguito gli atleti in ogni fase della competizione:

“La concentrazione e la pulizia tecnica nelle slide sono state eccellenti. Tutti hanno fatto un grande lavoro. A breve ci aspettano altre gare e non è il momento di abbassare la guardia”

comunicato stampa