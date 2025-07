Rimini. Warner Bros Discovery sbarca per la prima volta in piazzale Boscovich (26 e 27 luglio) e Rimini WOW torna in piazzala Fellini (1 e 2 agosto)

Due weekend di spettacolo e divertimento per famiglie e giovani: 26 e 27 luglio il Warner Bros. Discovery Celebration Tour 2025, l’1 e 2 agosto l’evento dedicato alle nuove generazioni

L’estate riminese si conferma ancora una volta un punto di riferimento per l’intrattenimento di qualità, ospitando due eventi di richiamo nazionale che promettono di attrarre migliaia di visitatori e offrire momenti indimenticabili a giovani, famiglie e appassionati di cultura pop e content creator.

Si inizia sabato 26 e domenica 27 luglio, in Piazzale Boscovich che si trasformerà in un mondo di fantasia grazie al Warner Bros. Discovery Celebration Tour 2025, un’iniziativa che dal 2023 celebra i 100 anni degli Studios portando in tour i franchise più amati del colosso dell’intrattenimento.

Il WARNER BROS. DISCOVERY CELEBRATION TOUR ITALIA propone a bambini, adulti e famiglie tantissime attività divertenti rivolte ad appassionati di cinema e di serie tv, e fan dei personaggi più iconici della storia del cinema e dell’intrattenimento.

Le attività sono accompagnate da allestimenti di aree a tema, con un palco centrale animato giorno e sera. I più piccoli potranno divertirsi nell’area sport dedicata ai Looney Tunes, dove avranno l’occasione di sperimentare un vero e proprio circuito di allenamenti a tema che replicheranno discipline invernali come Hockey, Curling, e Sci.

Sono presenti quiz a premi, prove di arrampicata e discese in corda doppia su una parete da arrampicata tematizzata, che permetteranno di vivere la sensazione di scalare i grattacieli di Gotham City e poi calarsi dall’alto per esplorare l’universo Batman.

A queste si aggiungono tante altre attività rivolte a adulti e bambini, come il dj set serale e la possibilità di immortalare il momento e portare a casa ricordi fotografici nelle photo opportunity con personaggi e ambientazioni iconiche, tra cui quelle dedicate al 85° anniversario di Tom & Jerry – con una grande torta di compleanno alta oltre 2m per scattare dei selfie memorabili – e momenti di intrattenimento pensati appositamente per i più piccoli.

Il tour comprende inoltre un’area dedicata alla promozione di Harry Potter: The Exhibition – la più completa mostra itinerante mai presentata, dedicata al dietro le quinte dell’universo esteso di Harry Potter. La mostra arriverà a Milano dal 19 settembre e il Warner Bros. Discovery Celebration Tour permetterà ai fan di avere un’anteprima di quello che li aspetta alla mostra, attraverso magiche photo opportunity.

Il Tour è anche un’importante occasione per accrescere l’attesa dei fan per alcuni dei prossimi film in uscita quest’estate nelle sale cinematografiche. Il primo è F1® Il Film –uscito il 25 giugno, con Brad Pitt nel ruolo di Sonny Hayes, un ex pilota di Formula 1 degli anni ’90 pronto a tornare in pista dopo un grave incidente. I partecipanti al WARNER BROS. DISCOVERY CELEBRATION TOUR ITALIA avranno la possibilità di visitare uno stand con un simulatore progettato per replicare la sensazione e l’emozione di guidare una vettura di FORMULA 1.

In occasione del nuovo e tanto atteso film dei DC Studios, Superman, i fan avranno l’opportunità di immaginare come ci si possa sentire a essere l’Uomo d’Acciaio mentre vola nel cielo, grazie ad una zip-line dedicata a Superman – ideata per offrire ai fan la sensazione del volo.

Per gli amanti del gioco e delle sfide adrenaliniche il NOVE, canale televisivo di punta del gruppo, la sera offrirà sul palco del tour una delle grandi novità della stagione: il nuovo game show “THE CAGE – PRENDI E SCAPPA” – prodotto da Endemol Shine Italy (Banijay Entertainment). Ispirandosi alle “challenges” del programma televisivo, il pubblico in piazza verrà coinvolto in divertenti giochi a premi.

Oltre a questo, non mancheranno le attività sul palco, con musica dal vivo, animazione e tanto divertimento, insieme a momenti speciali dedicati alla celebrazione di alcuni dei più iconici film Warner Bros.

L’evento si svolgerà secondo i seguenti orari di apertura al pubblico:

Sabato 19 luglio: 10.00 – 13.00 poi 16.00 – 19.00 e 21.00 – 23.30

Domenica 20 luglio: 10.00 – 13.00 poi 16.00 – 20.00

La settimana successiva, l’1 e 2 agosto, Piazzale Fellini si preparerà ad accogliere Rimini WOW, l’evento che trasforma la città in un vero villaggio del divertimento per le nuove generazioni. Per due giorni, content creator, youtuber, tiktoker e influencer più amati dai giovani si riuniranno per offrire un programma ricco di musica, intrattenimento e incontri ravvicinati (ingresso gratuito non occorre prenotazione)

Saranno presenti diverse aree dedicate agli idoli dei social tra cantanti e digital creator:

– Area K-Pop, lo spazio dedicato agli appassionati della disciplina coreana che ha conquistato milioni di giovani in tutto il mondo. – Aree Digital Contents, gli spazi scenografici dedicati alla realizzazione di contenuti foto e video digitali. – Area Show, con il main stage dove saranno presenti i più importanti idoli delle nuove generazioni. Creator e cantanti si esibiranno portando in scena i trend più seguiti sui social.

Tra i molti talent presenti The Breakfast Club, il collettivo social formato da Viola Silvi, Fabio Ferrucci e Cristiano Borsi più seguito del momento.

La prima giornata di #RIMINIWOW promette un’esplosione di energia con un programma suddiviso su due palchi. Sul Palco 1, si potrà assistere a Live Show e Meet&Greet con alcune delle figure più amate del web: Lollolacustre, Nico e Leutum. Sarà un’occasione imperdibile per vedere dal vivo questi talenti e interagire con loro. In contemporanea, sul Palco 2, gli appassionati di musica e cultura coreana potranno immergersi nel mondo del KPOP, con una serie di performance coinvolgenti e un contest che darà spazio ai nuovi talenti.

La seconda giornata di #RIMINIWOW prosegue con un’ondata di musica e un ospite internazionale nel mondo del KPOP. Il Palco 1 sarà animato da ONE MORE BET – il Party, un evento esplosivo con Live Show e Meet&Greet che vedrà protagonisti il celebre collettivo The Breakfast Club (composto da Viola Silvi, Fabio Ferrucci e Cristiano Borsi), Luk3, Alessia Pecchia e Random, insieme a molti altri artisti. Sul Palco 2, dedicato al KPOP, oltre a performance e contest, si avrà l’opportunità di vedere all’opera un ospite di fama internazionale: Jay Kim. Ballerino e coreografo coreano di spicco, Jay Kim ha collaborato con artisti del calibro di Jay Park e The Boyz, insegna in scuole prestigiose e ha ricoperto il ruolo di giudice in importanti competizioni di danza a livello mondiale, rendendo la sua presenza un’opportunità eccezionale per gli amanti del KPOP.

Comune di Rimini