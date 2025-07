Rimini, violento scontro alla rotonda: un ferito grave elitrasportato al Bufalini

Un drammatico incidente ha sconvolto la quiete di questa mattina, venerdì 4 luglio, a Rimini, all’intersezione tra via Ugo Bassi, via Pascoli e via Giuliani. Due automobili si sono scontrate con estrema violenza presso la rotonda, trasformando l’incrocio in uno scenario di lamiere contorte e vetri in frantumi. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di diversi feriti, uno dei quali in condizioni critiche. Quest’ultimo, a causa della gravità del suo stato, è stato stabilizzato sul posto con procedure di intubazione e successivamente trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena per ricevere cure immediate. Le autorità non hanno ancora comunicato il numero esatto delle persone coinvolte.

Le due vetture, gravemente danneggiate, mostrano segni evidenti della forza dell’impatto: le parti anteriori sono completamente accartocciate, i lunotti posteriori distrutti e frammenti di carrozzeria sparsi sull’asfalto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stanno gestendo la viabilità nell’area, pesantemente congestionata. Presenti anche i vigili del fuoco, al lavoro per mettere in sicurezza la zona, insieme al personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dello scontro, mentre la comunità riminese resta in apprensione per le condizioni dei feriti.