Cronaca. Rimini, vigilantes condannato a sei anni e mezzo per violenza sessuale su una 22enne milanese

Il Tribunale collegiale di Rimini ha inflitto una condanna a sei anni e mezzo di reclusione a un addetto alla vigilanza in spiaggia, 54enne originario della provincia di Bologna, ritenuto responsabile di violenza sessuale ai danni di una 22enne milanese in vacanza a Cattolica nell’agosto 2021. La corte era presieduta dalla giudice Adriana Cosenza.

Il pubblico ministero Davide Ercolani aveva chiesto una pena di otto anni. L’imputato era difeso dall’avvocato Glenda Gori del Foro di Rimini.

Secondo quanto emerso in aula, la giovane, in vacanza con un’amica, era rimasta sola su un lettino in spiaggia dopo aver trascorso la serata in un locale con un gruppo di coetanei. Si era addormentata e si era risvegliata alle 5 del mattino accanto allo sconosciuto, successivamente identificato come l’addetto alla sicurezza.

La vittima si era immediatamente confidata con l’amica e insieme avevano presentato denuncia ai Carabinieri. Gli esami clinici effettuati in pronto soccorso avevano confermato l’aggressione. Nei giorni successivi, tornando nei luoghi dei fatti, la 22enne aveva riconosciuto l’uomo e lo aveva segnalato ai Carabinieri.