Rimini, ultimo weekend di settembre tra musica, sport e motori: arriva la Transitalia Marathon

Rimini si prepara a chiudere settembre con un fine settimana ad alto tasso di emozioni. La città ospiterà, da venerdì 26 a domenica 28 settembre, un mix di eventi che spaziano dalla musica d’autore al benessere, fino alla grande avventura su due ruote.

Concerti d’autore tra teatro e piazza

Il sipario si alza venerdì sera al Teatro Galli con il concerto “Intra e i suoi mondi”, dove Enrico Intra, pianista e compositore di fama internazionale, guiderà il pubblico in un viaggio tra jazz e contaminazioni contemporanee. L’atmosfera cambierà sabato con il ritorno in piazza Cavour dell’“Omaggio a Battisti e Mogol”, appuntamento capace di raccogliere ogni anno migliaia di spettatori.

La città del wellness

Dall’arte delle note a quella del benessere: torna la Wellness Week, che da giovedì 25 a domenica 28 settembre trasformerà la Riviera in un palcoscenico diffuso per sport, attività motorie e stili di vita sani. Quartieri, lungomare e palestre diventeranno teatro di incontri, prove gratuite e momenti aperti a tutti, dai bambini agli atleti più esperti.

Adrenalina su due ruote

Ma il cuore pulsante del weekend sarà la Transitalia Marathon, l’evento internazionale di mototurismo che porterà a Rimini centinaia di appassionati da tutta Europa. Da venerdì a domenica i partecipanti percorreranno gli sterrati dell’Appennino a colpi di spirito d’avventura, con partenza dalla scenografica piazza Fellini.

Con questo trittico di eventi — musica, benessere e motori — la città si conferma ancora una volta regina di un settembre capace di unire cultura, sport e turismo. Il gran finale di stagione avrà il sapore di un arrivederci, trasformando Rimini in un mosaico vivace dove ogni passione trova la sua scena.