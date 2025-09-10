Rimini. Udienza d’Appello il 22 settembre per l’omicidio di Giuseppe Tucci: sostituto procuratore e famiglia chiedono omicidio volontario

In Appello, fissata al 22 settembre, l’udienza dinanzi al Tribunale di Bologna per Klajdi Mjeshtri, 28 anni, albanese condannato in primo grado a 12 anni per l’omicidio di Giuseppe Tucci, vigile del fuoco di Foggia aggredito fuori dalla discoteca Frontemare di Rimini nel giugno 2023. Contro la sentenza di primo grado hanno presentato appello sia i familiari della vittima sia il sostituto procuratore Davide Ercolani.

I genitori della vittima, assistiti dall’avvocato Marco Ditroia, chiedono l’omicidio volontario; la sentenza di primo grado aveva ritenuto l’omicidio preterintenzionale, basandosi su testimonianze e riscontri medico-scientifici che non avrebbero supportato l’intenzione di uccidere.

In primo grado, con processo in abbreviato, era stata prevista una condanna a 20 anni su richiesta del pm Ercolani, ma la corte ha optato per 12 anni.