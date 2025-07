Rimini. Trafficante di droga internazionale rintracciato a Rimini dopo 10 anni di latitanza

Nella giornata di ieri, 7 luglio, 3 equipaggi della Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Volante della Questura di Rimini, hanno proceduto all’arresto di un uomo di nazionalità turca, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso dalle Autorità giudiziarie della Turchia.

L’intensificazione dei controlli per la stagione estiva ha prodotto il rintraccio nel corso della notte del soggetto. Il mandato era stato disposto in data 16 dicembre 2015 dall’Alta Corte Criminale di Istanbul per i reati di possesso e associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti per i quali è prevista la pena di quasi 14 anni.

L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione avvenuta tramite un sistema di localizzazione, che allertava della presenza dello stesso presso una struttura ricettiva sita in Rimini, in compagnia della sua famiglia.

L’uomo negli anni passati aveva preso parte stabilmente ad un’organizzazione criminale a struttura gerarchica con una precisa suddivisione dei compiti, in base alla quale spacciavano sostanze stupefacenti quali Cocaina, Canapa Indiana, cannabis, anfetamina e MDMA.

Lo straniero è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura per gli adempimenti di rito e, successivamente, presso la locale casa circondariale per gli adempimenti dell’estradizione.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza.

Polizia di Stato