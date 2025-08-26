Rimini, Tassinari (FI) al Meeting di Rimini: “Aggiornamento continuo fondamentale nella transizione energetica”

Questa mattina al Meeting di Rimini si è svolto il convegno “Dentro la transizione energetica: quale ruolo per il nucleare?”, un’occasione di approfondimento sulle strategie energetiche e sul ruolo del nucleare nel futuro del Paese. Tra i partecipanti anche la deputata e coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna per Forza Italia, Rosaria Tassinari.

“Un momento di confronto importante – ha dichiarato Tassinari – che mi ha permesso di dialogare direttamente con il ministro Gilberto Pichetto Fratin. Credo che l’aggiornamento continuo sia un dovere per i deputati, specialmente in un settore così delicato ed essenziale come la transizione energetica. È solo attraverso lo studio, l’ascolto e il confronto con esperti e istituzioni che possiamo contribuire a scelte politiche responsabili e lungimiranti”.

La deputata ha sottolineato l’importanza di conciliare sostenibilità, sicurezza energetica e innovazione tecnologica: “Il futuro dell’Italia passa anche dalla capacità di coniugare questi tre elementi. Forza Italia è pronta a dare il proprio contributo con pragmatismo e visione, mettendo al centro gli interessi delle famiglie e delle imprese del nostro Paese”.

Il convegno si inserisce in un percorso di approfondimento sulle sfide della transizione energetica, con particolare attenzione alla formazione dei decisori politici e al dialogo con esperti e istituzioni del settore.