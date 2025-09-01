Rimini, successo per “RIM Rimini in Musica”: grande partecipazione alle tre serate di grandi artisti all’Arena Francesca da Rimini

Si è chiusa con un grande successo l’edizione 2025 di “RIM Rimini in Musica”, la rassegna che dal 29 al 31 agosto ha animato l’Arena Francesca da Rimini portando in città nomi di spicco del panorama musicale italiano.

Giunto al terzo anno e organizzato da Nove Eventi, l’appuntamento ha confermato di essere un punto di riferimento per gli amanti della musica, grazie a una programmazione che ha unito qualità e popolarità. Tra i protagonisti sul palco, Dardust, artista e producer internazionale con oltre 100 dischi di platino alle spalle, autore di molti dei più grandi successi della musica italiana; Michele Bravi, cantautore già protagonista al Festival di Sanremo e attualmente in tour con il suo “Sottovoce Tour 2025”; e centomilacarie, la rivelazione dell’anno, reduce dal trionfo del tour nazionale “Io nessuno summer tour”.

A rendere ancora più speciale l’esperienza del pubblico, un DJ set curato dagli allievi della Music Academy di Rimini, che ha animato l’attesa prima dell’inizio dei concerti, sottolineando la vocazione della rassegna a valorizzare anche i giovani talenti.

“RIM Rimini in Musica” si conferma così come un progetto capace di promuovere la cultura musicale e arricchire l’offerta culturale della città, grazie anche all’esperienza ventennale di Nove Eventi, società che da oltre 20 anni si distingue nell’organizzazione di concerti, festival e nella produzione discografica.