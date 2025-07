Rimini. Spiaggia “libera tutti”: un calendario ricco di eventi per un’estate inclusiva e solidale

Giacomo Morigi: “Nascono amicizie e storie di condivisione che vanno oltre la disabilità”

Prosegue con successo l’attività di Spiaggia “Libera Tutti”, la prima spiaggia completamente accessibile di Rimini, che dal 16 giugno rappresenta un modello concreto di inclusione sociale e abbattimento delle barriere. Un progetto che sta riscuotendo grande apprezzamento, come testimonia l’ampia partecipazione di utenti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

“Intorno a questo nuovo pezzo di sabbia nascono anche delle amicizie e delle storie di condivisione”, racconta Giacomo Morigi, responsabile della spiaggia Libera Tutti. “Alcuni utenti, terminata la loro settimana di soggiorno nei gazebo, pur lasciando il posto ad altri che ne hanno fatto richiesta, tornano per stare insieme agli operatori, per incontrare altre persone con cui hanno stretto delle relazioni e per fare le attività con i volontari e i laboratori. Ci sono alcuni utenti che non facevano il bagno in mare da 30 anni ed è stato bellissimo vedere la titubanza iniziale trasformarsi in emozione pura quando si sono lasciati convincere a riprovare questa esperienza così semplice e al tempo stesso così liberatoria. La provenienza degli utenti nel primo mese e mezzo di attività è un quarto dalla Regione, un quarto straniera e la parte restante dal resto d’Italia”.

Un calendario eventi in continua crescita

È sempre più ricco il programma di eventi e attività culturali che animeranno le prossime settimane, nonostante i prossimi due appuntamenti previsti per il 25 e 28 luglio siano stati rinviati a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Gli appuntamenti in calendario:

1° Agosto – “Harry Potter e il Mare”: incontro con Giovanni Minghetti, professore di lettere e religione a Bologna e autore di vari libri sul famoso maghetto. L’esperto parlerà del ruolo del mare e dell’acqua all’interno della saga e sarà disponibile per rispondere a qualsiasi curiosità sul mondo di Hogwarts.

15 Agosto – “Pranzo tutti insieme”: un momento conviviale di condivisione e allegria per tutti coloro che trascorreranno il Ferragosto in spiaggia.

19 Agosto – “Guitar 100/Accordi di Pace”: concerto straordinario in collaborazione con la Diocesi di Rimini. Cento musicisti si esibiranno sulla sabbia per chiedere la pace nel modo più bello possibile: cantando.

22 Agosto – Presentazione in anteprima della mostra “UN TESORO IN VASI DI CRETA – Ermanno ‘lo storpio’ chiamato a guardare in alto”, che sarà presente al Meeting di Rimini 2025. Parteciperà l’associazione Mongolfiera di Imola.

5 Settembre – Spiaggia Libera Tutti parteciperà alle celebrazioni per il centenario della nascita di Don Oreste Benzi.

Servizi e attività quotidiane

Aperta tutti i giorni dalle 7:30 alle 19:30, Spiaggia Libera Tutti offre gratuitamente un’ampia gamma di servizi pensati per garantire un’esperienza piacevole e inclusiva. Il calendario di attività ricreative si svolge dal lunedì al sabato, nelle fasce orarie 10:00-12:00 e 16:30-18:30, con laboratori creativi e sensoriali, attività motorie e ginnastica dolce, giochi musicali e teatrali, bagni assistiti, momenti di rilassamento, pittura, giochi da tavolo e percorsi motori.

La spiaggia si distingue per le ampie passerelle che arrivano fino all’acqua, le sedie da mare per l’ingresso facilitato, le docce calde e i servizi igienici accessibili. Completano l’offerta sedici gazebo prenotabili su pedane ombreggiate e un team di operatori sempre presente per fornire assistenza personalizzata.

Prenotazioni e modalità di accesso

La prenotazione delle postazioni è obbligatoria e può essere effettuata:

-Telefonicamente o via WhatsApp: +39 351 4980236

-Online: www.spiaggialiberatutti.it

È possibile prenotare per un massimo di sette giorni consecutivi, anche per la sola mezza giornata, garantendo così la rotazione e l’accesso a un numero maggiore di utenti.

Il progetto è curato dalla cooperativa sociale onlus “Amici di Gigi”, capofila di una rete che comprende Club Nautico di Rimini, RiminiUp, Cooperativa Service Web, Inopera, Cooperativa Bagnini Rimini Sud e The Beach Srl.

Orari: Dal 16 giugno all’8 settembre 2025, tutti i giorni dalle 7:30 alle 19:30. Tutti i servizi sono gratuiti.

Comune di Rimini