Rimini. “Spiaggia Libera Tutti” festeggia 700 ingressi nel primo mese di attività

Compie un mese oggi dalla sua inaugurazione ufficiale confermandosi un progetto innovativo e molto atteso nel cuore balneare di Rimini. E sono 701 le prenotazioni registrate nel corso del primo mese di attività, con picco dal 26 giugno all’11 luglio quando gli arrivi sono stati 285.

E’ sempre più fitto il calendario di eventi e attività proposte, a partire dall’incontro fra sport e passione previsto per il 18 luglio (alle ore 18) con Riviera Basket Rimini alla presenza del vicepresidente Mirco Acquarelli e di alcuni giocatori della squadra che parleranno di sport, di percorsi personali, di sfide e coraggio. Si prosegue il 25 luglio (ore 18,30) con un suggestivo viaggio poetico nella canzone d’autore fra voci e suoni e ancora il 28 luglio (ore 18) con un incontro con Riccarda Casadei che parlerà dell’eredità del liscio a partire dalla figura del padre, autore dell’inno della Romagna, Romagna mia.

Aperta tutti i giorni, dalle 7:30 alle 19:30,Spiaggia Libera Tutti offre non solo un’ampia gamma di servizi gratuiti pensati per garantire un’esperienza piacevole e inclusiva per vivere il mare e la spiaggia, ma anche un calendario di attività ricreative, dal lunedì al sabato, nelle fasce orarie della mattina (10-12) e del pomeriggio (16:30 – 18:30) tra laboratori creativi e sensoriali, attività motorie e ginnastica dolce, giochi musicali e teatrali, bagni assistiti e momenti di rilassamento, attività di gruppo, pittura, giochi da tavolo, percorsi motori, oltre ad un calendario di incontri culturali, attività ricreative speciali ed eventi aperti alla partecipazione. Il calendario degli appuntamenti è disponibile sui canali social della spiaggia.

Attiva dal 16 giugno, la nuova spiaggia Libera Tutti rappresenta un esempio concreto di accessibilità e inclusione, pensato per accogliere davvero tutte e tutti, senza barriere. A renderla riconoscibile, oltre alla posizione centrale, sono le cabine colorate che delineano uno spazio curato, accogliente e attrezzato per consentire a ogni persona di vivere il mare in piena libertà e serenità. Le ampie passerelle che arrivano fino all’acqua, le sedie da mare per l’ingresso facilitato, le docce calde e i servizi igienici accessibili sono solo alcune delle soluzioni messe in campo per abbattere le barriere architettoniche e garantire una piena fruibilità anche a chi ha disabilità motorie, sensoriali o cognitive. Completano il quadro sedici gazebo prenotabili, collocati su pedane ombreggiate, e un team di operatrici e operatori sempre presente, pronti a fornire assistenza.

La prenotazione delle postazioni è obbligatoria e può essere effettuata telefonicamente o via WhatsApp al numero +39 351 4980236, oppure online sul sito www.spiaggialiberatutti.it. Una volta inviata la richiesta, sarà un operatore a ricontattare l’utente per confermare l’effettiva disponibilità, un passaggio pensato per comprendere le esigenze specifiche di ogni persona e offrire un servizio il più personalizzato possibile. È possibile prenotare per un massimo di sette giorni consecutivi, anche per la sola mezza giornata, in modo da garantire la rotazione e l’accesso a un numero maggiore di utenti. In caso di posti esauriti viene attivata una lista d’attesa, con contatti gestiti in ordine cronologico.

A curare questa prima estate del progetto è la cooperativa sociale onlus “Amici di Gigi”, capofila di una rete che comprende realtà del territorio come il Club Nautico di Rimini, RiminiUp, Cooperativa Service Web, Inopera, Cooperativa Bagnini Rimini Sud e The Beach Srl. Un’alleanza che unisce competenze sociali, sportive e imprenditoriali al servizio di un’idea: il mare deve essere di tutti.

Orari di apertura dei servizi

Dal 16 giugno all’8 settembre 2025, tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30. Tutti i servizi sono gratuiti. Le postazioni, i servizi e gli ausili sono pensati per accogliere persone con disabilità e offrire supporto anche ai loro accompagnatori, per garantire un’esperienza balneare accessibile, sicura e serena.

