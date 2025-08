Rimini, si chiude sotto le stelle la rassegna “Serate al Colle”: visita guidata, vini e lezione d’arte per la notte di San Lorenzo

Si concluderà domani, giovedì 7 agosto, con un evento speciale sotto il cielo stellato, la prima edizione della rassegna culturale “Serate al Colle”, promossa dall’associazione di promozione sociale Roveto Ardente in collaborazione con numerose realtà culturali e religiose del territorio.

Un finale pensato per celebrare simbolicamente la notte di San Lorenzo, tra storia, arte e spiritualità, in una location d’eccezione: l’Abbazia di San Fortunato (nota anche come Abbazia di Scolca) e il giardino dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli”.

Il programma prenderà il via alle 19:00 con una visita guidata al complesso dell’Abbazia e dell’ex monastero, a cura del prof. Auro Panzetta. Seguirà, dalle 20:15 alle 21:00, una degustazione di vini biologici proposta dall’Azienda Agricola Podere dell’Angelo di Vergiano (RN), per un momento di condivisione e convivialità all’aperto.

A chiudere la serata, alle 21:00, sarà la lezione dal titolo “San Lorenzo io lo so…”, tenuta dallo storico dell’arte prof. Alessandro Giovanardi, docente di Iconografia e Arte Sacra presso l’Istituto Marvelli. Si tratterà di un viaggio tra arte sacra, simbologia celeste e spiritualità, che guiderà i partecipanti alla scoperta delle rappresentazioni artistiche del martire Lorenzo, dalle raffigurazioni medievali fino ai capolavori rinascimentali.

«Il legame tra la tradizione agiografica e il cielo d’agosto, costellato di “stelle cadenti” note come lacrime di San Lorenzo, sarà al centro della riflessione – spiegano gli organizzatori –. Una serata dove arte, fede e natura si incontrano sotto il cielo del colle».

La visita guidata si terrà nei locali dell’Abbazia, mentre la degustazione e la lezione si svolgeranno nel giardino dell’Istituto Marvelli, in via Covignano 265, a Rimini. In caso di maltempo, gli organizzatori hanno previsto una sala al coperto all’interno della stessa struttura.

L’ingresso è libero e si potrà contribuire con un’offerta volontaria, che verrà devoluta all’Associazione Roveto Ardente (www.rovetoardente.it), con l’obiettivo di sostenere il percorso culturale e formativo dell’Istituto Marvelli e di arricchirlo con nuove proposte.

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, per una serata che promette emozione, bellezza e riflessione, in uno dei luoghi più suggestivi della città.