Rimini, SGR Live domani sera chiude l’estate 2025 con “Magia d’Operetta”: 6500 spettatori nei tredici spettacoli

Domani sera alle 21:00 l’Arena Francesca da Rimini ospiterà l’ultima serata della rassegna SGR Live 2025, che ha animato l’estate con tredici spettacoli gratuiti promossi dal Gruppo SGR con il patrocinio del Comune di Rimini, richiamando complessivamente circa 6.500 spettatori.

L’appuntamento finale vedrà sul palco il gruppo Magia d’Operetta, con un programma che unisce brani musicali e parti recitate da quattro solisti – un tenore, un baritono e due soprani – accompagnati al pianoforte, il tutto presentato e commentato da Jean Bennett. Lo spettacolo, intitolato “Magia d’Operetta”, promette un viaggio coinvolgente tra le melodie più celebri del repertorio operettistico.

Durante tutte le serate di SGR Live, è stato presente anche un desk della Fondazione ISAL, per informare il pubblico sulle attività di ricerca, sostegno alle persone con dolore, formazione e comunicazione sociale.

Con la serata di domani si chiude così un’edizione estiva che ha confermato l’Arena Francesca da Rimini come luogo di grande richiamo culturale e musicale.