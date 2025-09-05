Rimini, sfiorato la supervincita milionaria: centrato un “cinque” oltre 54mila euro al Superenalotto… Per il “sei” in palio oltre 47 milioni di euro

Mentre il jackpot del Superenalotto continua a crescere inesorabile, raggiungendo i 47,1 milioni di euro in palio per l’estrazione prevista stasera, la Riviera romagnola celebra una vincita significativa che ha reso felice almeno un giocatore locale. Nel concorso numero 141 di ieri, giovedì 4 settembre, nessuno ha azzeccato il “6”, ma è stato centrato un “5” da 54.385 euro proprio a Rimini, grazie a una schedina giocata presso la Tabaccheria Dell’Anagrafe Sisal situata in Via Caduti di Marzabotto 21.

La sequenza estratta che ha decretato i premi include i numeri 5, 16, 38, 45, 63 e 83, con Jolly 46 e SuperStar 83. Complessivamente, l’intero concorso SuperEnalotto SuperStar di ieri ha distribuito ben 327.515 vincite in tutta Italia, alimentando l’attesa per il prossimo turno e confermando come il gioco mantenga viva l’emozione tra i partecipanti, specialmente in contesti provinciali come quello riminese dove un colpo di fortuna può cambiare la quotidianità.