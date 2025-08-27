Rimini, scontro alla rotonda: ciclista 52enne trasportata in ospedale, non è in pericolo di vita

Momenti di paura questa mattina alla rotonda tra via Italia e via Emilia, dove una donna di 52 anni è rimasta ferita in un incidente stradale mentre era in sella alla sua bicicletta. Lo scontro ha coinvolto un’Alfa Romeo Stelvio, e subito dopo l’impatto la ciclista è stata soccorsa dai sanitari del 118.

Trasportata in ospedale, le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazione e i medici confermano che non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, incaricati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, supportati da una pattuglia della polizia stradale. Al momento, le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

I testimoni parlano di un impatto improvviso e dello spavento della donna, che ha ricevuto assistenza immediata prima del trasporto in ospedale. La vicenda ricorda ancora una volta l’importanza della prudenza alle rotonde e il rischio concreto per ciclisti e pedoni nelle vie cittadine più trafficate.