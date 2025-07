Rimini, schianto tra moto e Apecar sulla via Emilia: feriti entrambi i conducenti, uno è grave

Mattinata di paura ieri lungo la via Emilia, dove un violento scontro tra una moto e un’Apecar ha provocato il ferimento di due persone. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9, all’altezza del centro commerciale Malatesta, in un tratto particolarmente trafficato della città.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il motociclista – in sella a una Yamaha e diretto verso sud – nel rientrare in prima corsia avrebbe urtato lateralmente l’Apecar, facendo ribaltare il piccolo mezzo a tre ruote. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Ad avere la peggio è stato il conducente dell’Apecar, che dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono serie, anche se fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Meno gravi le conseguenze per il centauro, che è stato invece accompagnato all’ospedale di Rimini per accertamenti: le sue condizioni sono state giudicate di media entità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione del traffico, che ha subito rallentamenti per buona parte della mattinata.

La dinamica esatta dello scontro è ora al vaglio delle autorità, che dovranno accertare eventuali responsabilità e chiarire con precisione cosa abbia causato l’urto.