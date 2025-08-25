Rimini: Roberta Metsola domani al Meeting per parlare di Europa e impegno sociale

Domani, martedì 26 agosto, Rimini ospiterà Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, per l’incontro “Nuovi mattoni per l’Europa”, in programma alle 12:00 nella Sala Neri di Generali Cattolica, all’interno del Meeting per l’amicizia fra i popoli.
Durante l’evento, introdotto da Bernhard Scholz, Metsola approfondirà il ruolo del Parlamento europeo nel plasmare il futuro dell’Unione, illustrando come le differenti posizioni politiche e nazionali possano diventare strumenti concreti per riforme e nuove opportunità a livello continentale.
Nel pomeriggio, alle 14:45, la Presidente visiterà la Comunità di San Patrignano a Coriano, struttura attiva dal 1978 nel recupero e nel reinserimento sociale di persone con problemi di tossicodipendenza, sottolineando così l’importanza di un impegno europeo anche in ambito sociale.