Rimini. Ritirate 10 patenti per guida in stato di ebbrezza

Durante i servizi del fine settimana la Polizia Locale di Rimini ha effettuato controlli anche sul fronte della circolazione stradale, finalizzati alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti stradali. Ritirate complessivamente 10 patenti di guida per violazioni legate allo stato di ebbrezza.

Con un posto di blocco in via Destra del Porto gli agenti hanno controllato numerosi veicoli, sottoponendo i conducenti all’alcol test e accertando 10 sanzioni per guida sotto l’effetto di alcol.

Tre delle violazioni sono risultate di carattere penale per tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, mentre le altre sette hanno comportato sanzioni amministrative da 544 euro.

Tra i sanzionati anche un neopatentato che ha ricevuto una multa da 725 euro secondo la normativa specifica per i conducenti alle prime armi.

Comune di Rimini