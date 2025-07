Rimini rende omaggio a Falcone, Borsellino e Marcella Di Folco con nuove intitolazioni simboliche

Rimini si prepara a celebrare tre figure di grande rilievo per la giustizia e i diritti civili con due nuove intitolazioni che si terranno la prossima settimana. Martedì 22 luglio alle ore 18 sarà inaugurata la rotonda dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, magistrati vittime della mafia, situata all’incrocio tra via Flaminia Conca, via della Repubblica e viale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Questa scelta simbolica unisce idealmente chi ha sacrificato la propria vita nella lotta alla criminalità organizzata.

Falcone e Borsellino, entrambi siciliani e magistrati impegnati sin dagli anni Sessanta nel pool antimafia guidato da Antonino Caponnetto, hanno rivoluzionato il metodo investigativo grazie alla collaborazione con i pentiti, culminando nel celebre Maxiprocesso di Palermo. Furono assassinati nel 1992 con un intervallo di soli 57 giorni, ferendo profondamente l’Italia.

Venerdì 25 luglio, alle 18.30, sarà invece inaugurata la passeggiata sul mare dedicata a Marcella Di Folco, pioniera del movimento LGBTQ+ italiano, situata tra i Bagni 28 e 28/A vicino a Piazzale Kennedy. Marcella Di Folco, attrice e attivista, è stata la prima donna trans al mondo ad assumere un incarico politico-elettivo, diventando consigliera comunale a Bologna nel 1995. Il suo legame con Rimini è testimoniato dal suo ultimo intervento pubblico in città.

L’assessore alla toponomastica Francesco Bragagni ha sottolineato come “intitolare spazi pubblici a queste persone significa riconoscere che giustizia, verità e libertà sono valori che ci appartengono, mantenendo viva la memoria per le nuove generazioni”.

Queste cerimonie rappresentano un modo concreto per trasmettere il valore di impegno civile e inclusione alla comunità riminese.